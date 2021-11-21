美國防長：美軍縱專注對抗中國　但仍堅守對中東安全承諾

英媒11月20日報道，美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）20日試圖向其中東盟友保證，儘管華盛頓日益將注意力轉向對抗中國，但拜登政府對中東安全的承諾仍堅定而肯定。



路透社報道，出訪海灣地區期間，奧斯汀20日在巴林參加「麥納麥安全論壇」（Manama security forum）時發表講話，他承認該地區和全球都擔心美國只關注所謂來自中國的挑戰。

奧斯汀稱，「讓我們明確一點：美國對中東安全的承諾堅定而肯定。」

地區官員們卻對美國此類承諾表示擔憂，尤其是在美國努力與伊朗達成核協議以及美國從阿富汗戲劇性的撤軍之後。

為此奧斯汀還安撫稱，美國仍致力於對抗伊朗。他還聲稱，「我們仍然致力於核問題的外交結果。但是如果伊朗不願認真接觸，那麼我們將考慮所有必要選項來保證美國的安全。」

路透社表示，一位不願透露姓名的美國高級國防官員表示，預計奧斯汀此行不會在地區做出新承諾，與此同時，目前尚不清楚奧斯汀的講話會對華盛頓在中東的盟友產生多大影響，因為他的講話也沒有宣布在該地區進一步部署或出售新武器。

報道還稱，尤其在美國從阿富汗撤軍之後，嚴重依賴美國軍事保護傘的海灣阿拉伯國家對拜登對該地區的關注表示不確定。而且他們現在正密切關注伊核協議談判問題。