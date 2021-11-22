美國威斯康星州汽車撞向聖誕巡遊隊伍　多人死傷包括小童

美國威斯康星州11月21日晚舉行聖誕巡遊期間，有人駕車衝向巡遊隊伍，造成多人死傷。當局仍在調查事件，並已找到涉事車輛。



事發在當地時間21日下午4時40分，威斯康星州密爾沃基（Milwaukee）以西的沃基肖市（Waukesha）正在舉行聖誕巡遊，一部紅色汽車突然駛入舉行巡遊的街道，從後撞向人群，引起現場民眾恐慌，紛紛跑離現場。事發後有人受傷躺在地上。

社交網站片段顯示，看到這輛紅色汽車在巡遊路線上加速行駛，並聽到人群在尖叫。

TRIGGER WARNING: 🚨DISTURBING VIDEO🚨A viewer sent in horrifying video the moment a red SUV plowed through a crowd during the #Waukesha Holiday Parade. Its currently unclear how many people have been injured. Updates to come on @tmj4 pic.twitter.com/u6q10VgTJ1 — Taylor Lumpkin (@TaylorLumpkinTV) November 22, 2021

美國全國廣播公司（NBC）引述目擊者表示，涉事汽車的車速非常快，且撞到人之後繼續行駛，再撞上一個路障。

警察局長湯普森（Daniel Thompson）之後舉行新聞發布會時指出，有23人被送往醫院，其中包括12名小童，但暫時未有具體死傷數字。《紐約時報》報道指醫院接收了近30名傷者，事件造成「數人死亡」。

另警方承認有警員嘗試開槍截停逃逸車輛，但未能成功。槍擊未有造成途人受傷。

當局正在調查一名疑犯，涉事車輛已經找到，現場情況安全。