習近平：建立中國東盟全面戰略夥伴關係

撰文：王忠會
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中國國家主席習近平11月22日正式宣布，中國與東盟（ASEAN）建立全面戰略夥伴關係。

據中國新華社報道，11月22日上午，中國國家主席習近平在北京以視像方式出席並主持中國—東盟建立對話關係30周年紀念峰會。

習近平表示，「今天，我們正式宣布建立中國東盟全面戰略夥伴關係。這是雙方關係史上新的里程碑，將為地區和世界和平穩定、繁榮發展注入新的動力。」

習近平指出，30年來中國東盟合作的成就，離不開雙方積極順應時代發展潮流，作出正確歷史選擇。一是相互尊重，堅守國際關係基本準則；二是合作共贏，走和平發展道路；三是守望相助，踐行親誠惠容理念；四是包容互鑑，共建開放的區域主義。

習近平強調，30年的寶貴經驗是中國和東盟的共同財富，為雙方發展全面戰略夥伴關係奠定了基礎、提供了遵循。

習近平指出，和平是中國與東盟最大的共同利益，堅持對話不對抗、結伴不結盟，攜手應對威脅破壞和平的各種負面因素。

「我們要踐行真正的多邊主義，堅持國際和地區的事大家商量着辦。中方堅決反對霸權主義和強權政治，願同周邊鄰國長期友好相處，共同維護地區持久和平，絕不尋求霸權，更不會以大欺小。」

此前，東盟主席國汶萊10月28日表示，已同意與中國關係提升至全面戰略夥伴關係。

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