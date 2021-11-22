新冠肺炎｜新西蘭最大城市奧克蘭將於12月3日結束封城

新西蘭在新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情下，採取「與病毒共存」策略、放棄「清零」。總理阿德恩（Jacinda Ardern）11月22日宣布，政府12月3日起根據新框架來決定全國各地的防疫措施，最大城市奧克蘭同日會結束已持續逾90天的封鎖措施。



新框架規定，新西蘭政府會根據全國各地的疫情和新冠疫苗接種率，將國內的地區分為紅區、橙區、綠區（措施名稱為「交通燈制度」，Traffic light system）。紅區的防疫限制最多，綠區的防疫限制最少。

新西蘭新冠肺炎疫情：圖為11月10日，新西蘭奧克蘭民眾外出購物，有商店貼出告示，指所有員工已完成接種新冠疫苗。（AP）

奧克蘭是爆發新冠病毒變種病毒株Delta（B.1.617.2）的重災區，當地會先被列為紅區，政府會在當地實施口罩令，以及限制公眾場所的人群聚集。

路透社11月22日稱，阿德恩發聲明指：「殘酷的事實是，Delta在這裏，而且不會消失。但新西蘭已準備好對付它，因為我們的疫苗接種率高、也有最新的安全措施，包括『交通燈制度』和疫苗通行證。」