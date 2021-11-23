韓國前總統全斗煥逝世　享年90歲

韓聯社報道，韓國前總統全斗煥11月23日逝世，享年90歲。他最近被指診斷出患有多發性骨髓瘤（Multiple myeloma），它是一種血癌。



報道指出，23日上午8時40分，全斗煥在首爾西大門區延禧洞的住所去世。警方和消防部門上午8時55分接報，並於9時12分確認全斗煥死亡。

韓國時任陸軍總司令全斗煥1979年發動軍事政變後，上台出任總統，直至1988年，之後由盧泰愚於1988年至1993年期間出任韓國總統。全斗煥自1979年掌權以來，盧泰愚一直陪伴在側。

1993年韓國總統金泳三上台後，便發起清算行動，徹查全斗煥和盧泰愚在執政期間犯下的罪行。金泳三過去曾遭全斗煥軟禁，禁止參加政治活動，到了金泳三執政時，便開始了盧泰愚、全斗煥兩人一起失勢、受審的日子。

全斗煥1995年10月被控貪污、兵變和煽動叛亂。作為利益集團一分子的盧泰愚，亦牽涉其中。兩名前國家元首手牽手一同法庭公開審訊，成為韓國首例。

法庭1996年判處全斗煥死刑，後來改為終身監禁。2人均於1997年獲時任總統金大中特赦。

全斗煥因損害「五一八民主運動」犧牲者及遺屬名譽，2020年11月30日被光州地方法院一審宣判，判其入獄8個月，緩刑2年。他在2017年出版的回憶錄中指，已故神父曹皮烏斯（Cho Pius）作供稱目睹軍機對光州民眾開槍的證言是子虛烏有，並批評他是「褻瀆神職的無恥騙子」。

光州1980年5月18日爆發五一八民主化運動，也就是光州事件。它是當地民眾要求推翻軍事獨裁政府、還政於民的一次民主抗爭運動。事件發生在韓國前總統全斗煥執政期間，當時掌握軍權的政府血腥鎮壓，導致大量平民傷亡。

盧泰愚2021年10月26日逝世，終年88歲。