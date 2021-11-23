韓國前總統全斗煥逝世　享年90歲

韓聯社報道，韓國前總統全斗煥11月23日逝世，享年90歲。他最近被指診斷出患有多發性骨髓瘤（Multiple myeloma），它是一種血癌。
報道指出，23日上午8時40分，全斗煥在首爾西大門區延禧洞的住所去世。警方和消防部門上午8時55分接報，並於9時12分確認全斗煥死亡。
韓國時任陸軍總司令全斗煥1979年發動軍事政變後，上台出任總統，直至1988年，之後由盧泰愚於1988年至1993年期間出任韓國總統。全斗煥自1979年掌權以來，盧泰愚一直陪伴在側。
1993年韓國總統金泳三上台後，便發起清算行動，徹查全斗煥和盧泰愚在執政期間犯下的罪行。金泳三過去曾遭全斗煥軟禁，禁止參加政治活動，到了金泳三執政時，便開始了盧泰愚、全斗煥兩人一起失勢、受審的日子。
全斗煥1995年10月被控貪污、兵變和煽動叛亂。作為利益集團一分子的盧泰愚，亦牽涉其中。兩名前國家元首手牽手一同法庭公開審訊，成為韓國首例。
法庭1996年判處全斗煥死刑，後來改為終身監禁。2人均於1997年獲時任總統金大中特赦。
全斗煥因損害「五一八民主運動」犧牲者及遺屬名譽，2020年11月30日被光州地方法院一審宣判，判其入獄8個月，緩刑2年。他在2017年出版的回憶錄中指，已故神父曹皮烏斯（Cho Pius）作供稱目睹軍機對光州民眾開槍的證言是子虛烏有，並批評他是「褻瀆神職的無恥騙子」。
光州1980年5月18日爆發五一八民主化運動，也就是光州事件。它是當地民眾要求推翻軍事獨裁政府、還政於民的一次民主抗爭運動。事件發生在韓國前總統全斗煥執政期間，當時掌握軍權的政府血腥鎮壓，導致大量平民傷亡。
盧泰愚2021年10月26日逝世，終年88歲。
盧泰愚逝世｜從領導人到囚犯功過參半 曾與全斗煥手牽手出庭受審韓媒：韓國前總統全斗煥患多發性骨髓瘤韓國前總統全斗煥損害光州事件死者名譽 一審判囚8個月緩刑2年【青瓦台魔咒】韓國前總統全斗煥有罪 死後不得葬入國立墓地