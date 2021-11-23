韓國最後獨裁者全斗煥　延續漢江奇蹟但鎮壓民運引發光州事件

韓國前總統全斗煥11月23日逝世，終年90歲。全斗煥在1979年發動政變奪權成為總統，開展「第五共和國」時代。在他治理下韓國得以扭轉下行經濟成功發展，也改善了與朝鮮、日本、美國與歐洲的關係。但他以武力鎮壓反對派，在光州屠殺民運示威者造成大量死傷。他在卸任後與盧泰愚雙雙被捕，同樣是一位榮辱參半的前總統。



全斗煥出生農民家庭，從韓國陸軍士官學校畢業後參軍。在朴正熙發動政變後積極支持朴正熙成為其親信，職位一直升遷至陸軍總司令。朴正熙1979年遇刺身亡後，全斗煥發動政變，掌握軍政大權，並取代崔圭夏成為總統。

延續漢江奇蹟

全斗煥在執政期間，以重現朴正熙漢江奇蹟為目標，著力改善經濟。他成功穩定物價，壓制房地產投機，調整經濟及改善收入，讓韓國得以扭轉下行經濟成功發展。

圖為1988年8月，漢城奧運舉行。當年的漢城（首爾）景象。（AP）

在1987年，韓國經濟增長率為12.8%，物價上升僅0.5%，貿易順差114億美元，國民總生產1284億美元。1988年漢城奧運成功舉行，見證韓國經濟大幅增長，漢江奇蹟得以延續。

在外交方面，全斗煥實現了韓朝首次對話，同時重新發展與美國關係。全斗煥亦成為首位訪問日本的總統，改善了韓日關係。全斗煥亦在執政期間出訪歐洲多國，並改善了與中國與前蘇聯的關係，為韓國在國際舞台上形象建立良好基礎。

光州血腥鎮壓

不過，全斗煥在任內大力鎮壓異見和民運人士，包括1980年5月在光州以武力血腥鎮壓以學生為首發動的大型示威。軍隊入城並射殺學生與平民，造成大量傷亡。事件直至全斗煥下台後，在20世紀90年代才得以平反。

全斗煥的鎮壓行動不斷，致使民運人士在1987年爆發大型示威，迫使政府同意總統直選並進行改革。讓全斗煥下台後舉行首次實質的民主選舉，讓韓國正式走向民主。

圖為2021年8月9日，全斗煥準備前往首爾的法院，接受審訊。（Reuters）

全斗煥下台後，其親信盧泰愚在選舉中勝出成為下任總統。1993年盧泰愚下台後，當年參與民主活動抗爭被捕的金泳三當選成為總統，開始對全斗煥在任期間的暴力鎮壓民主行為進行清算。全斗煥與盧泰愚相繼因籌集和侵吞秘密政治資金被捕，全斗煥被判處無期徒刑，直至1997年才獲特赦。

全斗煥之後在歷屆總統期間，亦多次因受賄等罪行遭到調查，直到文在寅政府時期依然受審，2021年仍要出庭。2021年10月26日，盧泰愚逝世。不足一個月後，金斗煥亦在11月23日早上在家中失去意識，被送往醫院後不治，終年90歲。