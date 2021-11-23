全斗煥逝世　韓國青瓦台：不會弔唁　不辦國葬

撰文：房伊媚 成依華
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韓國前總統全斗煥11月23日離世，終年90歲。他的一生備受爭議，青瓦台23日表示，沒有送花圈和弔唁的計劃，也對全斗煥生前沒有真誠道歉表示遺憾。韓國政府也決定不為全斗煥舉行國葬。

青瓦台發言人朴炅美表示，全斗煥最終沒有揭開歷史真相，青瓦臺對其沒有真誠道歉表示遺憾。韓聯社報道，這番話被解讀為批評全斗煥拒絕對軍方1980年血腥鎮壓五一八光州民運道歉。

發言人又稱，青瓦台方面沒有送花圈和弔唁的計劃，也暫無設立工作組協助「家葬」的計劃。報道指出，這與前不久去世的前總統盧泰愚所獲的「國葬」待遇不同，當時青瓦台以總統文在寅名義敬獻花圈，並由總統幕僚長俞英民前往靈堂弔唁。

圖為2021年8月9日，全斗煥準備前往首爾的法院，接受審訊。（Reuters）

報道又稱，青瓦台就兩位前總統死訊表態的規格也有分別，在盧泰愚去世時，青瓦台是以「追慕簡報」形式發表立場，但這次則是以「關於全鬥煥前總統死訊的簡報」發表，體現青瓦台對全斗煥生前所作所為的負面評價。

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韓聯社23日較早前已報道，總統文在寅可能不會前往弔唁或對全斗煥逝世表示哀悼，青瓦台內部對為全斗煥舉行國葬、將他葬於國家公墓的事抱持消極態度，原因是他沒就光州事件道歉。報道表示，由於全斗煥因涉及內亂罪而被判刑，青瓦台認為他喪失在國家公墓安葬的資格。

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全斗煥在任內大力鎮壓異見和民運人士，包括1980年5月在光州鎮壓以學生為首發動的大型示威。當時軍隊入城並射殺學生與平民，造成大量傷亡。

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