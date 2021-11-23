奇雲史柏西捲醜聞後再被判違約　須向《紙牌屋》公司賠2.4億港元

荷里活影星奇雲史柏西（Kevin Spacey）2017年捲入性騷擾他人的醜聞後，遭踢出Netflix大熱劇《紙牌屋》（House of Cards）主演名單，據外媒11月23日報道，當地仲裁人判定奇雲史柏西違反與《紙牌屋》製作公司的合約，裁決製作公司有權獲得近3100萬美元（約2.41億港元）。



根據《華爾街日報》報道，《紙牌屋》製作公司MRC有權獲近3100萬美元，當中包括2950萬賠償金（約2.3億港元）和140萬美元的律師費（約1092萬港元）。

仲裁人是在2020年10月作出決定，之後奇雲史柏西上訴，但在本月初遭駁回，至2021年11月22日，這項裁定才獲公開。

《House of cards》男主角、奧斯卡影帝奇雲史柏西（Kevin Spacey）深陷性騷擾醜聞風暴，遭《House of cards》換角（House_of_Cards_Facebook）

現年62歲的奇雲史柏西是兩屆奧斯卡得獎演員，本來是《紙牌屋》的男主角，但2017年爆出性騷擾醜聞，包括有一名18歲少年指控奇雲史柏西2016年7月在麻省一間餐廳伸手抓他的下體。

自醜聞傳出後，製作公司及Netflix已經決定把他踢出主演名單。奇雲史柏西則一直否認有不當行為。