BLACKPINK成員Lisa確診新冠肺炎　YG娛樂證實

韓國人氣女團BLACKPINK泰國籍成員Lisa確診新冠肺炎，經理人公司YG娛樂在11月24日證實消息。



YG娛樂（YG Entertainment）表示，Lisa在11月24日下午證實確診，其餘3名成員雖尚未被列為密切接觸者，但已在接到消息後接受PCR檢測，目前正等待檢測結果。BLACKPINK其餘3名成員為Jennie、Rosé及Jisoo。

圖為BLACKPINK於2019年4月在美國加州表演（Getty）

該公司稱，已經迅速把消息通報給各相關人士，採取比官方規定更高強度的措施，今後也會優先考慮藝人與周邊工作人員的健康，盡力支援。

韓國單日確診創新高

韓國的新冠肺炎（COVID-19）疫情近來不斷升溫，據當地政府11月24日表示，全國單日新增4115宗病例個案，創疫情爆發以來新高。

韓國演藝圈之前也有一些藝人染疫的病例傳出，包括Super Junior成員神童、資深歌手任昌丁等。疫情也影響到當地一些影視作品的拍攝工作。

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