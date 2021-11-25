中國軍方回應中美兩軍關係　警告台灣問題沒有妥協空間

習拜會後，中美兩軍關係受矚，中國國防部明確表態，中方對發展兩軍關係是有原則的，在台灣問題上，中方沒有任何妥協的空間，奉勸美方不應抱有任何幻想。



據「國防部發布」微信公眾號消息，在11月25日下午的中國國防部例行記者會上，新聞發言人吳謙答記者問時做出上述表態。

中美元首11月16日舉行視像會晤，就中美關係和雙方共同關心的問題深入交換意見，達成了重要共識。中國國家主席習近平指出，中美在包括兩軍在內的諸多領域存在廣泛共同利益，應該互通有無、取長補短，做大中美合作的「蛋糕」。在此大背景下，中方對發展中美兩軍關係有何期許？

吳謙回應稱，習近平同拜登（Joe Biden）舉行視頻會晤是中美關係和國際關係中的一件大事，是兩國元首在關鍵時刻對中美關係的又一次把舵引航，為今後兩國兩軍關係發展指明瞭前進方向，注入了新的動力。

吳謙表示，中美兩軍關係是兩國關係的重要組成部分，保持兩軍關係健康穩定發展符合兩國共同利益，也符合國際社會的共同期待。中方重視發展兩軍關係，願與美方保持交流合作。

吳謙也指出，一段時間以來，美方在台灣、南海、艦機抵近偵察等方面講了很多不負責任的話，做了不少挑釁性的事，對此中方理所當然要進行針鋒相對的堅決鬥爭。

吳謙強調，中方對發展兩軍關係是有原則的，那就是中方的主權、尊嚴和核心利益不容侵犯。特別在台灣問題上，中方沒有任何妥協的空間，美方不應抱有任何幻想。

「習近平主席深刻指出，未來50年，國際關係中最重要的事情是中美必須找到正確的相處之道。」吳謙表示，「中國軍隊願與美方共同努力，以實際行動落實兩國元首會晤精神，堅持相互尊重、和平共處、合作共贏的原則，着眼長遠，立足當下，加強溝通，管控分歧，開展合作，推動中美兩軍關係健康穩定地向前發展，造福中美兩國人民和世界各國人民。」