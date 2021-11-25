所羅門群島爆發示威唐人街遭殃　中國外交部：破壞兩國發展是徒勞

所羅門群島首都霍尼亞拉（Honiara）11月24日和25日連續2天爆發示威，警方稱有2000至3000人上街，6人被捕。唐人街地區多幢建築遭縱火，國會亦遭衝擊。示威者大多來自人口最多的馬萊塔省（Malaita）。馬萊塔也是該國最大島嶼。



示威者除不滿生活多年來無甚改善，亦希望馬萊塔省的發展計劃恢復進行。與此同時，所羅門群島2019年與台灣斷交並轉而與北京建交，政府因此而備受壓力。

主要來自馬萊塔的民眾24日傍晚在霍尼亞拉街頭聚集，要求總理索加瓦雷（Manasseh Sogavare）下台。索加瓦雷對於8月出現的公民請願無甚回應。請願內容包括要求政府尊重馬萊塔省2019年的獨立公投的結果，他們也反對國家與中國加深連繫。

社交媒體上流傳的相片和影片顯示，示威民眾在唐人街地區焚燒建築。

抗議活動起初和平進行，後來約1,000人情緒變得激動，示威演變成暴力衝突。有人用石頭砸向建築物，亦有人縱火，一間警署和國會大廈附近的小屋遭燒毀。警方出動催淚彈和橡膠子彈驅散示威者。

圖為11月25日，所羅門群島政府在首都霍尼亞拉頒布宵禁期間，示威者違抗封城令，在當地一間警署附近聚集。（AP）

索加瓦雷24日下令首都實施宵禁，但民眾無視這個36小時的禁令，25日繼續上街。

索加瓦雷要求澳洲支援後，澳洲總理莫里森（Scott Morrison）25日稱，根據雙方共同安全協議，會派23名警員立即支援控制暴亂，另有50人協助加強關鍵基礎設施的安全工作，再派43名軍人幫助澳洲警方在當地的工作。莫里森重申，澳洲無意介入當地內部事務。

中國外交部回應事件，要求所羅門群島採取一切必要措施保護中國公民和中資機構安全，重申建交2年以來兩國關係發展良好，任何破壞兩國關係正常發展的圖謀都是徒勞。

所羅門群島2019年與台灣斷交並與中國建交時，馬萊塔省政府曾發起獨立公投，但霍尼亞拉政府認為此舉違法。法媒25日稱相信示威者的不滿包括中央政府無視馬萊塔省對這項外交政策的意見。