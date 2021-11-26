德國組成「紅綠燈政府」　未來對華政策趨強硬？｜國際晨報

德國9月26日舉行大選，勝出的社會民主黨（SPD）與綠黨（Green）及自由民主黨（FDP）結束為期約2個月的談判，11月24日達成組閣協議。外界在注視新政府上場後如何應對持續高燒的新冠肺炎疫情，以及如何處理與美國、中國大陸及台灣的關係。

這個政黨組合稱「紅綠燈聯盟」，取名自它們的官方色彩分別是紅（社民黨）、黃（自民黨）與綠（綠黨）。

社民黨的朔爾茨（Olaf Scholz）料在12月中就任德國總理，接替在任16年的默克爾（Angela Merkel）。她將成為德國二戰後任期第二長的領導人。

+ 1

三黨發表的聯合執政協定稱將加強與美國協調對華政策，並減少對中國的戰略依賴。在歐洲與中國體制對立的問題上，它們認為歐盟需有共同對華政策。內文也指出，它們在歐盟一中政策框架下，支持台灣參與國際組織。協定也提及新彊以及香港，稱香港須恢復一國兩制。

執政協定九個章節中一共提到中國12次，像捷克及立陶宛那樣「親台」而疏遠北京的做法會否在德國出現？一切有待時間證明。

更多有關德國新政府的報道，請點擊放大觀看：

默克爾行將卸任 她的退休生活會是怎樣？

德國新「紅綠燈」政府新政綱 提高最低工資及推行大麻合法化

德國新政府執政協議多次提及中國 說明減少對華戰略依賴

【國際晨報】星期一至五早上7時正出版，按此訂閱【國際晨報】，每天定時閱讀精彩文章。

歡迎電郵至international@hk01.com提供意見。

【國際晨報】星期一至五早上7時正出版，按此訂閱【國際晨報】，每天定時閱讀精彩文章。

歡迎電郵至international@hk01.com提供意見。