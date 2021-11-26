王毅：聯合國不應旁觀霸權霸凌

中國國務委員兼外長王毅11月25日與聯合國大會輪任主席、馬爾代夫外長沙希德（Abdulla Shahid）會談，就維護聯合國憲章宗旨和原則，踐行真正的多邊主義表達看法。



中國外交部的聲明提到，王毅認為聯合國要成為公平正義的維護者，而不做霸權霸凌的旁觀者；任何國家都沒有包攬國際事務、主宰他國命運、壟斷發展優勢的特權，更不能打著聯合國的旗號，搞霸權霸凌那一套。他指出大家應拋棄冷戰思維與零和博弈，並切實提高發展中國家在聯合國各機構的代表性和發言權，更平衡地反映大多數國家利益和意願。

他亦指聯合國要成為踐行多邊主義的大舞台，而不做大國博弈的競技場，強調每個成員國的地位、聲音和一票都是平等、重要和有效。因此應該由各國共同維護普遍安全、共同分享發展成果、共同掌握世界命運。他認為搞「小院高牆」、拉小圈子，解決不了本國問題，更應對不了全球的挑戰。大國之間要比誰對人類貢獻的更多，誰為發展中國家做的事情更多，而不是比嗓門高低和拳頭大小。

王毅表示聯合國不應空說白話，而是要成為應對挑戰的行動派，各國不能開空頭支票，作出的承諾說到就要做到，要以解決問題為出發點，平衡推進安全、發展、人權。而在應對新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情上，各國應合力解決。