新冠肺炎｜變種病毒B.1.1.529變異量「拋離」Delta　愈多愈危險？

變異達32個的新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）變種病毒B.1.1.529，已在南非導致77宗確診個案，傳播速度之快令人擔憂。雖然迄今僅在南非、博茨瓦納（Botswana）及香港有個案。南非病毒學家稱，B.1.1.529情況已值得關注。



世衛11月26日召開特別會議評估，討論它對疫苗以及現行治療方式會造成什麼影響。此外英國警惕病毒傳入風險，已將6個非洲國家列入高風險地區，暫停多國航班入英。

相信各界最關注的，是新變種會否削弱新冠疫苗效力。惟暫時外界仍未知，現時使用的新冠疫苗對它的效力如何。

比Delta更勁？

英國倫敦大學學院（University College London）臨床作業研究部總監帕格爾（Christina Pagel）在Twitter發文稱，B.1.1.529可能比變種病毒Delta和C.1.2有更顯著的優勢。

C.1.2.是另一個與高傳染性相關的變體，它2021年5月首見於南非豪滕省（Gauteng）及姆普馬蘭加省（Mpumalanga）。它一度以變異多、能逃避人體免疫系統以及傳播得快，令科學家及一些國家為之緊張。

英國劍橋大學臨床微生物學教授古普塔（Ravi Gupta）稱，首見於南非的變種病毒Beta（B.1.351）能逃避免疫系統，然後就沒有其他。首見於印度的變種病毒Delta（B.1.617.2）則具傳染性，以及相對溫和的逃避免疫系統能力；B.1.1.529很可能集齊兩者特點。

南非新冠肺炎疫情：圖為南非總統拉馬福薩7月29日到訪滕比薩一個新冠肺炎疫苗接種中心。（AP）

為何值得警惕？

B.1.1.529是一種被稱為B.1.1舊型變種病毒的演化，最早於11月中在非洲南部的博茨瓦納出現。但最近新增個案集中出現在南非，香港也有輸入個案。

南非流行病應對與創新中心（Centre for Epidemic Response and Innovation）總監奧利韋拉（Tulio de Oliveira）24日出席南非衞生部舉行的網上媒體簡報會時稱，該國不幸地發現一種值得關注的新變異病毒株。

他稱科學家在B.1.1.529的棘突蛋白找到逾32個突變（是迄今變異最多的新冠變種病毒），當中有通常會令病毒更具傳染性的突變，以及多個與抗體耐藥性增加相關的突變，引發他們對B.1.1.529逃避疫苗效力以及傳播能力的擔憂。

B.1.1.529與擁有16個突變的Delta病毒相比，前者傳染力料更強。

棘突蛋白發生突變，會影響病毒感染細胞與傳播能力。

南非新冠肺炎疫情：圖為2021年10月21日，一名女子在約翰內斯堡附近接種輝瑞疫苗。約翰內斯堡所在的省份豪滕省有新變種病毒B.1.1.529在快速傳播。（AP）

變異愈多愈危險？

B.1.1.529變異多，聽起來好像很駭人，但很多變異不一定等於糟，重要的是我們知道那些變異會令病毒變出現什麼改變。它有些變異已在其他變種病毒出現，可讓我們知道它在一個變種扮演什麼角色。

奧利韋拉在記者會指出，科學家在B.1.1.529發現50個變異，其中32個在棘突蛋白。

棘突蛋白是現時使用中疫苗針對的對象。棘突蛋白可說是病毒進入人體細胞的「鑰匙」。

當科學家聚焦在病毒首個接觸人體細胞的部份，亦即棘突蛋白受體結合區（Receptor Binding Domain，RBD），發現它有10個變異。而Delta在同一部份只有2個變異。

B.1.1.529有些變異是已為科學家所知，例如首度在英國肯特（Kent）被發現的Alpha變異病毒株帶有名為N501Y的突變。它可讓冠狀病毒傳播得更快。有些則會令抗體更能辨認到病毒，令疫苗效力減低。

科學家指出，除此之外，B.1.1.529有些變異是全新的，它們沒有足夠數據辨別出它有多危險。

南非新冠肺炎疫情：圖為2021年8月20日，南非約翰內斯堡一名醫療保健人員接種強生疫苗。（Reuters）

進化會更大？

倫敦帝國理工學院病毒學家皮科克（Tom Peacock）24日在Twitter推文中稱，B.1.1.529有非常長的「分支長度」，以及非常糟糕的棘突蛋白突變概況。

進化「分支長度」也稱遺傳變異度，在「進化樹」中顯示進化的量。進化分支長度愈長，代表着那個分支對應的物種或基因變化愈大。

Just spotted: very small cluster of variant associated with Southern Africa with very long branch length and really awful Spike mutation profile including RBD - K417N, N440K, G446S, S477N, T478K, E484A, Q493K, G496S, Q498R, N501Y, Y505Hhttps://t.co/kgA9c1hKDa — Tom Peacock (@PeacockFlu) November 23, 2021

南非的情況如何？

科學家相信，南非豪滕省（Gauteng）多達九成的新增個案都可能是由B.1.1.529引起。南非西北省（North West）及林波波省（Limpopo）的個案也在快速增加。

奧利韋拉補充稱，關於這個變種病毒的「一個小小好消息」是它可以通過特定的聚合酶連鎖反應（PCR）核酸檢測被檢測得到，意味着它可被快速檢測到，幫助科學家追蹤傳播情況。

南非是非洲大陸中最受疫情重擊的國家，2021年底可能有另一波大流行出現。

該國已錄得累計個案逾290萬宗、累計死亡個案逾89,600個。