B.1.1.529︱防變種病毒　新加坡意大利宣布限制非洲7國旅客入境

為應對新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）變種病毒B.1.1.529，新加坡及意大利11月26日分別宣布將限制來自非洲南部7個國家的外國旅客入境，



兩國公布的國家名單一致，受影響的非洲7國同樣為南非、萊索托（Lesotho）、博茨瓦納（Botswana）、津巴布韋（Zimbabwe）、莫桑比克（Mozambique）、納米比亞（Namibia）和斯瓦蒂尼（舊稱斯威士蘭，Eswatini）。

《聯合早報》11月26日報道，據新加坡衛生部指，從11月27日晚上11時59分起，過去14天曾到過這7個非洲國家的旅客，包括持有新加坡長期准證和短期探訪准證的人，一律不准入境或過境新加坡，包括之前已取得入境准證者。至於新加坡本地公民和永久居民，則要在入境後在指定設施隔離10天。新措施將在推行4周後檢討。

路透社11月26日報道，意大利衞生部長史伯蘭沙（Roberto Speranza）簽署行政命令，禁止過去14天內曾到訪該非洲7國的人士入境。

史伯蘭沙表示「我們的科學家正在研究新的B.1.1.529變異株，在這期間，我們將採取最大可能的謹慎措施。」