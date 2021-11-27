OPEC+傾向在下周會議上放棄1月增產計劃

據新浪財經報道，隨着新的變異毒株引發油價大跌，OPEC及其盟友愈來愈傾向於放棄在下周會議上增加產量的計劃。



不願具名的與會代表透露，這個沙特牽頭並由23個國家組成的聯盟傾向於放棄原定在12月1日至2日會議上適度提高1月份產量的計劃。在美國和其他石油消費國周一宣佈釋放緊急石油儲備之後，該組織已經在考慮暫停增產。

諮詢機構Rapidan Energy Group總裁、前白宮官員Bob McNally表示，「新的變種出現可能會導致新的防疫封鎖和旅行限制，這正是可能會促使部長們偏離他們原先（增產）計劃的市場狀況變動。」

原油期貨在倫敦和紐約市場均大跌超過10%，因市場擔心在南非發現的新變異毒株可能破壞脆弱的經濟復甦。

石油輸出國組織及其合作伙伴原計劃在1月份再增產40萬桶/天，以逐步恢復2020年疫情期間停掉的產量。隨着此前美國總統拜登安排多國釋放戰略石油儲備，他們已經在考慮暫停增產計劃。

沙特能源大臣Abdulaziz bin Salman曾警告稱，全球原油市場下個月勢將恢復到過剩狀態，新的疫情也將使需求面臨風險。OPEC內部研究顯示，2022年初市場將出現大量過剩，如果美國及其它國家釋放戰略石油儲備，這種情況只會進一步加劇。