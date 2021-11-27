Omicron｜針對香港等變種病毒已現蹤地區　歐盟考慮禁止旅客入境

南非11月24日稱發現新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）變異病毒株B.1.1.529，世界衛生組織11月26日開會後將之以希臘字母Omicron命名。對它可能引發新一波傳染的擔憂，導致多國或地區決定加強檢疫，甚至祭出「禁飛令」，以及禁止旅客入境。



歐盟

歐盟已暫停讓來自非洲南部的旅客入境。歐盟執委會一位發言人補充稱，這樣的禁令可能會擴展到其他已檢測Omicron的地方，包括香港和以色列。

歐盟官員稱仍未就「已發現Omicron的國家或地區」的旅客做出決定，當中包括香港、以色列及歐盟國家比利時。稍晚，歐盟27個成員國的特使將開會就此做出決定。

澳洲

澳洲27日宣布，該國邊境即時對過去14天曾在非洲南部的非公民關閉，直至另行通知。

任何過去14天曾在該等國家的澳洲公民或依親者倘返國，須進行強制隔離檢疫。

曾往該等國家的國際學生、臨時簽證持有者，包括技術移民亦在此限。

澳洲禁止來自南非（South Africa）、納米比亞（Namibia）、津巴布韋（Zimbabwe）、博茨瓦納（Botswana）、萊索托（Lesotho）、斯瓦蒂尼（舊稱斯威士蘭，Eswatini）、塞舌爾（Seychelles）、馬拉維（Malawi）及莫桑比克（Mozambique）的航班入境，為期兩週。

德國新冠肺炎疫情：圖為2021年11月26日，一名患有新冠肺炎病人在德國梅明根被運上一部德國空軍的飛機。（AP）

德國

英國路透社27日引述其所取閱得到的內政部報告稱，病毒未傳入德國，但看來會傳至更多國家。

日本

內閣官房長官松野博一11月26日稱，對於出現Omicron的南非和近鄰5國——萊索托、博茨瓦納、津巴布韋、納米比亞和斯瓦蒂尼，將加強邊境口岸的防疫對策。回國人士和入境者被要求在指定住宿設施內隔離10天。相關政策從11月27日起開始生效。

日本已把新變異毒株指定為「尤其應該應對的變異毒株」，與來自南非的Beta等一樣對待。

荷蘭

加強海關檢疫。兩部來自南非的客機飛抵阿姆斯特丹（Amsterdam）後因為乘客須就新變種病毒進行檢測，導致出現數小時的延誤。

Omicron變種病毒：圖為2021年11月26日，已登上編號為598的荷蘭皇家航空公司航班的旅客，因客機未能飛離阿姆斯特丹史基浦機場而需在停機坪繼續等待。乘客因須進行特定檢測，導致客機延遲起飛4小時。（AP）

美國

美國稱，下週起禁止來自非洲南部8個國家的旅客入境。14天內曾到訪南非、博茨瓦納、津巴布韋、納米比亞、萊索托、斯威士蘭、莫桑比克或馬拉維的大部份非美國公民將禁止入境。

政府官員警告，如果變種病毒株擴散，可能將其他國家加入限制名單。

國家過敏症和傳染病研究所（NIAID）所長福奇（Anthony Fauci）稱存在對南非禁飛的可能，以及政府正在致力搜集Omicron的數據。

加拿大

加拿大宣布對個7非洲國家實施旅遊限制。14天內曾到訪南非、博茨瓦納、津巴布韋、納米比亞、萊索托、斯威士蘭或莫桑比克的外國公民將禁止入境。

巴西

巴西衛生監督局（Anvisa）建議限制來自一些非洲國家的旅客入境，但未知總統博爾索納羅（Jair Bolsonaro）會否採納。

圖為香港國際機場。（Reuters）

香港

政府26日緊急「落閘」，公布由27日凌晨零時起收緊入境限制，禁止於21天內曾逗留非洲南部八個國家的非香港居民登機來港，涉及博茨瓦納、斯威士蘭、萊索托、馬拉維、莫桑比克、納米比亞及津巴布韋，以及早已列入高風險（A組指明地區）的南非。香港居民則必須已完成疫苗接種並持認可疫苗接種紀錄方可登機來港，並在抵港後在指定檢疫酒店接受21天強制檢疫。

俄羅斯

俄羅斯26日宣布，將限制香港及多個非洲國家的旅客入境，28日起生效。

瑞士

收緊對香港旅客的檢疫措施。

比利時

11月26日發現當地首宗確診新冠肺炎變種病毒株B.1.1.529的病例，為一名11月11日自埃及返回比利時的人士。

法國

衞生部長韋朗（Olivier Veran）26日宣布暫停來自南非的航班，期限為48小時。

西班牙

國營電視台TVE在26日稱自30日起，西班牙暫停來往南非和博茨瓦納的航班。

南非新冠肺炎疫情：圖為2021年11月26日，南非奧利弗・坦博國際機場內法國航空公司的櫃位後出現人龍。他們都在等待辦理手續登機前往巴黎。（AP）

菲律賓

菲律賓26日宣布，暫停來自受影響國家的國際航班。這7個受影響的非洲南部國家分別為南非、萊索托、博茨瓦納、津巴布韋、莫桑比克、納米比亞和斯瓦蒂尼。

埃及

已暫停來往南非的航班。

伊朗

禁止來自南非以及鄰近五國的旅客入境。

阿聯酋

暫停讓來自南非、納米比亞、斯瓦蒂尼、津巴布韋及莫桑比克的旅客入境，自29日開始實施。