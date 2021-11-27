韓國前總統全斗煥出殯　遺孀為對方任內血腥鎮壓光州運動致歉

韓國前總統全斗煥11月27日出殯，妻子李順子替曾在光州民主運動鎮壓示威民眾的亡夫道歉，是全斗煥家族首次就此事致歉。



包括全斗煥親信和50多名遺屬在內少數人出席27日上午在首爾延世大學世福蘭斯醫院殯儀館舉行的出殯儀式。李順子在儀式上表示：「我想代表我的丈夫深表歉意，尤其是向那些在他任職（總統）期間遭受痛苦和創傷的人」。

李順子稱，全斗煥下台後，他們一家人經歷許多事情，丈夫每次遇到那些事時均稱全是他自己的過錯，自己無德。

全斗煥逝世：圖為11月27日，韓國前總統全斗煥遺孀李順子在首爾世福蘭斯醫院殯儀館望着載有亡夫遺體的棺材。（AP）

全斗煥的遺體移送至首爾的追慕公園火化，由於尚未決定葬於何處，骨灰暫時安放家中。

全斗煥1979年發動軍事政變奪權成為韓國第11和12屆總統。韓國1980年爆發大規模民主抗議運動，全斗煥軍政血腥鎮壓造成大量平民傷亡，不少學生遭警方折磨致死，史稱「五一八光州民主化運動」。全斗煥下台後因涉嫌製造內亂和叛亂罪被判無期徒刑，1997年12月獲特別赦免。他今年11月23日逝世，一生未為光州事件道歉。