韓國前總統全斗煥出殯　遺孀為對方任內血腥鎮壓光州運動致歉

韓國前總統全斗煥11月27日出殯，妻子李順子替曾在光州民主運動鎮壓示威民眾的亡夫道歉，是全斗煥家族首次就此事致歉。
包括全斗煥親信和50多名遺屬在內少數人出席27日上午在首爾延世大學世福蘭斯醫院殯儀館舉行的出殯儀式。李順子在儀式上表示：「我想代表我的丈夫深表歉意，尤其是向那些在他任職（總統）期間遭受痛苦和創傷的人」。
李順子稱，全斗煥下台後，他們一家人經歷許多事情，丈夫每次遇到那些事時均稱全是他自己的過錯，自己無德。
全斗煥的遺體移送至首爾的追慕公園火化，由於尚未決定葬於何處，骨灰暫時安放家中。
全斗煥1979年發動軍事政變奪權成為韓國第11和12屆總統。韓國1980年爆發大規模民主抗議運動，全斗煥軍政血腥鎮壓造成大量平民傷亡，不少學生遭警方折磨致死，史稱「五一八光州民主化運動」。全斗煥下台後因涉嫌製造內亂和叛亂罪被判無期徒刑，1997年12月獲特別赦免。他今年11月23日逝世，一生未為光州事件道歉。
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