日本年度防衞預算總額首超六萬億日圓　日媒：美國期望增加開支

日本內閣11月26日正式通過防衞省提出的高達7,738億日圓的2021財年補充預算案。加上日本防衞省去年12月通過的2021財年5.34萬億日圓的防衞預算，日本年度防衞費用總額首次超過6萬億日圓。



日本防衞省計劃購置愛國者導彈、巡邏機和運輸機以及地對空導彈維護和保養所需零部件等。

防衞省將補充預算案定位為「日本防衞能力的強化加速套裝」，稱是把下一財年的預算以補充預算的形式提前到今年，從而可以提前三至六個月收到計劃購置的防衞裝備。

日本官員稱，目標是為了加強應對朝鮮導彈威脅和中國於日本西南島嶼日益獨斷的海事活動。日本還提到對中國和俄羅斯於附近海域和空域聯合軍事行動的關注。

日媒：美國期望日本增加防衞預算

日本共同社引述美國政府相關人士報道，美國總統拜登（Joe Biden）和日本首相岸田文雄上月通話時提到期望日本增加防衞預算，但未表明希望增加的幅度。

日本的防衞預算大致維持於本地生產總值的1%左右，今個年度預算首度超過6萬億日圓，可能超過本地生產總值1%的標準。