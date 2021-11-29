韓國京畿道教育廳Instagram發布漫畫　涉對小學生宣傳朝鮮挨轟

韓國京畿道教育廳11月26日在Ig賬戶上載的一幅漫畫引發爭議。其中一幅取材自一小學女教師投稿。她在課堂上稱因韓、朝防疫限制不同，朝鮮學生仍可出外郊遊，韓國小學生十分羨慕。漫畫被指讚揚朝鮮，引起輿論反響。



漫畫畫出韓國小學生聽罷老師的解說後，有人稱「我羨慕朝鮮。我要去野餐」，以及「好想去朝鮮」。韓國部分網民對此反感，帖文下方留言不乏類似「朝鮮難民此刻冒着生命危險逃出絕境」以及「這（漫畫）實際上是對朝鮮的讚美吧」的言論。

事緣韓國京畿道教育廳的Instagram帳號26日晚7時左右上載10張網路漫，以《我羨慕朝鮮朋友》為題。一名小學女教師將課堂上的趣事寫下並投稿。因朝鮮與長期實施旅遊限制的韓國不同，朝鮮學生仍能可出郊遊。有韓國學生看到朝鮮小學生郊遊照片便說：「好羨慕朝鮮，還能去郊遊。」

韓國京畿道教育廳11月26日在Instagram帳號上載題為《我羨慕朝鮮的朋友》的系列漫畫，都是以國內課室趣聞畫成。其中有一幅是一名小學女教師在班上介紹朝鮮校園生活，而由於韓、朝防疫限制不同，朝鮮學生仍能出外郊遊，令韓國學生十分羨慕。（韓國京畿道教育廳Instagram賬號截圖）

女老師也在課堂上說，在朝鮮的學校，一旦確定班主任人選，直到畢業為止都不會隨意改變，學生此時表現更興奮，漫畫更畫出學生稱「我想和老師共度餘生」以及「要去（朝鮮）的人舉手」等字句。

漫畫引起爭議後，帖文翌日早上10時左右被刪除。京畿道教育廳29日解釋稱，為體現教學現場生動的聲音，將漫畫內容的審視降至最低程度，對於有爭議的部份進行的徹底檢查還不夠。