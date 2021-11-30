多國嚴防變種病毒Omicron入侵「封關」便可一勞永逸？｜國際晨報

首見於非洲博茨瓦納的新冠病毒（SARS-CoV-2）變異病毒株Omicron（B.1.1.529）已在多國出現輸入個案。不少國家實施入境限制或封關，但「封關」並非萬靈丹，如單靠這方法，長遠很難防止病毒擴散。



醫學期刊《刺針》10月的研究報告指，入境限制只在疫情初期、有大量旅客入境時才能起最大作用，長遠效果很有限。而且大部分國家的入境限制都是針對乘搭飛機入境的旅客，但不涵蓋貨運、船運及陸路運輸，因此並非「全境封鎖」。這些漏洞讓病毒有機會入侵。各國要阻止疫情蔓延，需靠其他防疫措施。

一些國家或地區「有理冇理」，對出現輸入個案的國家「落閘」，做法引起爭議，一方稱防疫有理，但被禁一方大呼無辜。

南非首先發現Omicron並報告世衛，但多國卻因此對來自南非的旅客頒禁。南非總統拉馬福薩11月28日要求各國取消禁令。世衛亦稱入境限制只能輕微地減少病毒傳播。

惟這些表達不滿或呼籲的聲音，看來已被一些國家無視。巴基斯坦27日禁止來自香港及6個非洲國家的航班入境。繼以色列後，日本亦宣布自30日起禁止外國人入境。英、美、澳及加亦有類似舉措。

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