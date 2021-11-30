Twitter創辦人之一　多爾西辭任行政總裁

美國消費者新聞與商業頻道（CNBC）11月30日報道稱，Twitter行政總裁多爾西（Jack Dorsey）辭任，該公司科技總監Parag Agrawal接任。



有關消息傳出後，Twitter股價上漲11%，之後因消息未確定而暫停交易。

多爾西稱：「我決定離開Twitter是因我相信公司已準備好離開它的創辦人們、向前邁步。」他稱深深信任Parag Agrawal，並稱他在過去10的工作是變革性的，對他的技能、心靈和精神深深感激，「是時候由他領導（公司）了。」

Parag Agrawal效力Twitter十年，2017年起擔任科技總監。

圖為2013年9月，路透社發布的Twitter設計圖片，相中有一些持有手機人士的剪影，背後是Twitter的標誌。（Reuters）

多爾西2020年面臨「逼宮」，當時Twitter的股東Elliott Management企圖將他拉下馬。Elliott Management創辦人、億萬富豪辛格（Paul Singer）質疑多爾西是否應同時職掌兩間上市公司，呼籲多爾西辭去其中一間公司的CEO職務。

最後雙方達成「休戰協議」，多爾西讓Elliott Management及它的盟友、美國私募基金Silver Lake Partners加入董事會。

圖為2018年9月5日，時任Twitter行政總裁的多爾西，就Twitter演算法及內容監控，出席美國眾議院能源和商業委員會舉行的聽證會。（Reuters）

現年45歲的多爾西是Twitter及電子支付公司Square的CEO。Twitter稱他即時卸任CEO之職，但繼續擔任公司董事，直至其任期在2022年股東大會舉行時期滿為止。

Twitter於2006年成立時，多爾西是創辦人之一，擔任CEO直至2008年，當時他被迫下台。2015年，時任Dick Costolo辭職，多爾西又「回鑊」擔任Twitter的掌舵人。