Twitter創辦人多爾西辭任行政總裁

美國消費者新聞與商業頻道（CNBC）11月30日報道稱，Twitter行政總裁多爾西（Jack Dorsey）辭任，該公司科技總監Parag Agrawal接任。



有關消息傳出後，Twitter股價上漲逾5%，之後因消息未確定而暫停交易。

多爾西稱：「我決定離開Twitter是因為我相信公司已準備好離開它的創辦人，向前邁步。」

多爾西2020年面臨「逼宮」，當時公司股東Elliott Management企圖取代他的CEO職務。Elliott Management創辦人、億萬投資家辛格（Paul Singer）質疑多爾西是否應該同時職掌兩間上市公司，呼籲他辭去其中一間公司的CEO職務。

現年45歲的多爾西是Twitter及電子支付公司Square的CEO。他將繼續是擔任董事直至任期在2022年股東大會舉行時期滿為止。

Twitter於2006年成立時，多爾西的創辦人之一，他擔任CEO直至2008年，當時他被迫下台。2015年，時任Dick Costolo辭職，多爾西又「回鑊」擔任Twitter的掌舵人。