鳥干達唯一國際機場被指或遭沒收　坎帕拉與中國大使館否認

東非國家烏干達10月的國會調查指中國對貸款施加嚴苛條件，包含若違約中方可能會沒收烏國唯一的國際機場，中國駐烏干達大使館28日發聲明否認指控。



此前，有烏干達當地媒體稱「中國將接管烏干達唯一的國際機場——恩德培國際機場（Entebbe International Airport）」。

當地媒體報道稱，烏干達為擴建機場而向中國融資的2億美元貸款可能會讓烏干達失去其唯一的國際機場。

中國駐烏干達大使館28日發聲明表示：「所謂烏干達為中國融資犧牲核心資產的惡意揣測毫無事實依據，歪曲了中國同包括烏在內的發展中國家的傳統友好。」

中方稱：「沒有一個在非洲的項目曾因為中國的貸款還不起而被中國『沒收』。」

中國駐烏干達使館發言人回應稱，包括大型基礎設施領域投融資在內的中烏經貿合作堅持平等合作、互利共贏，都是按照國際市場的規律和規則、嚴格遵守駐在國法律進行的。

發言人稱，中烏合作一貫秉持公開透明、平等互利原則，包括恩德培機場改擴建項目在內的所有貸款協議均由雙方通過對話協商自願簽訂，不存在任何隱藏條款，不附加任何政治條件。恩德培機場改擴建項目協議條款完全符合國際金融市場通行慣例。

發言人強調，所謂烏干達為中國融資犧牲核心資產的惡意揣測毫無事實依據，歪曲了中國同包括烏在內的發展中國家的傳統友好。沒有一個在非洲的項目曾因為中國的貸款還不起而被中國「沒收」。相反，中方堅定支持並願為非洲提高自主發展能力繼續作出我們的努力。

另據美國之音29日報道，除中國大使館外，烏干達官員也反駁了有關中國可能因烏干達未能履行一項貸款協議而控制烏干達唯一國際機場的報道。

2017年9月8日，在烏干達航拍的坎帕拉至恩德培國際機場的高速公路。這是由中國交建負責設計施工，烏干達第一條收費高速公路、第一條設計建設均採用中國規範和標準的高速公路。（新華社）

烏干達這筆2億美元貸款於2015年從中國進出口銀行（China Exim Bank）取得，這是烏國過去15年來從北京獲得的眾多信用額度之一，這些貸款用於資助道路和發電廠等基礎建設項目。

中國與烏干達貸款協議未被公開；烏干達議員森尤伊（Joel Ssenyonyi）是負責進行這一國會調查的委員會主席。他說，協議賦予中國進出口銀行批准機場年度預算的權力，若烏國違約，條款允許中國沒收機場。

森尤伊引述協議內容告訴路透社稱，機場運營收入將存進第3方託管帳戶，帳戶所有提款都必須由中國進出口銀行批准，協議並要求，任何爭議仲裁或法庭程序都得依照中國法律並在中國進行。

森尤伊說：「所以烏干達被完全排除，合約是一邊倒的。」

他並引述財政部長卡薩伊賈（Matia Kasaija）向委員會披露的訊息指出，烏干達今年試圖重新談判貸款條款，但中國進出口銀行斷然拒絕；卡薩伊賈拒絕就此置評。

烏干達民航局發言人盧格亞（Vianney Luggya）對美國之音表示，烏干達政府無意拖欠中國的貸款償還。

盧格亞說：「烏干達不會以任何方式失去恩德培國際機場。這已經不是第一次出現這種指控了。 烏干達不會拖欠貸款。 我們現在還在7年的（還款）寬限期內，在這期間我們一直在支付利息。」