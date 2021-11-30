Omicron全球18地現蹤　日本發現首宗確診個案　患者從非洲入境

南非11月24日對新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）新病毒變異株Omicron（奧密克戎）公布發現。它對疫苗可能具抗藥性，傳染力可能更強。它隨後在短短數天內，已在18個國家或地區現蹤。



日本共同社11月30日報道，日本首次發現確診感染Omicron病例，為一名從非洲國家納米比亞飛抵東京成田機場的30多歲男性，在11月30日確診感染Omicron。

外媒統計稱，目前已經有18個國家或地區出現確診個案，除了日本外，也包括澳洲、奧地利、比利時、博茨瓦納、加拿大、捷克、丹麥、德國、以色列、意大利、荷蘭、葡萄牙、南非、西班牙、英國、瑞典以及香港。

中國大陸（0宗）*指累計確診個案，下同*

中國外交部發言人汪文斌11月29日稱，中方注意到有關新冠病毒變異病毒的情況。他稱自疫情爆發以來，中方始終密切關注全球疫情形勢變化，對來華人員採取科學必要的防疫措施，並保持動態調整

衛健委稱中國的「外防輸入，內防反彈」防控策略對Omicron變異株仍然有效。中國疾控中心病毒病所已針對Omicron變異株建立了特異性核酸檢測方法，並持續針對可能的輸入病例開展病毒基因組監測。上述措施將有利於及時發現可能輸入中國的Omicron變異株

食物及衞生局局長陳肇始陳肇始表示，變種病毒omicron變異多，傳染力更強，政府要「比嚴陣以待更嚴重以待。（盧翊銘攝）

香港（3宗）

食物及衞生局局長陳肇始29日稱本港新增1宗帶Omicron病毒輸入個案，累計共有3宗

她強調稱看不到對通關有任何影響。她稱所有出現Omicron變異病毒株個案的地區納入高風險A組指明地區，詳細名單稍後公布，同時會加強病毒檢測及基因排序工作。

日本（1宗）

共同社11月30日報道，日本首次出現確診感染Omicron病例，為一名從非洲國家納米比亞飛抵東京成田機場的30多歲男性，在11月30日確診感染新變種病毒。

瑞典（1宗）

瑞典衞生部門29日宣布，一名從南非入境人士感染變種病毒Omicron。當地衞生部門指，由於歐洲多國出現Omicron病例，早已預期會失守，又指自上周起，已收緊入境措施應對。

西班牙（1宗）

西班牙衞生部門宣布，一名從南非經阿姆斯特丹入境的51歲男子，證實感染Omicron，是該國首宗病例，患者症狀輕微。

巴基斯坦（0宗）

禁止來自香港，以及包括南非、莫桑比克、納米比亞、萊索托、博茨瓦納、斯瓦蒂尼（舊稱斯威士蘭）6個非洲國家的航班入境。

美國（0宗）

美國總統拜登聽取公共衛生顧問匯報後於白宮發表講話。他稱不會進一步採取關閉經濟活動或封鎖的措施。

菲律賓新冠肺炎疫情：圖為2021年11月29日，奎松城一名女子接種阿斯利康疫苗後，以棉花球為針口止血。（AP）

英國（11宗）

・疑似已出現社區傳播，有染疫者沒有到過非洲

・蘇格蘭檢出6個個案，倫敦新增2宗個案，連同英格蘭此前檢出的3個個案，英國累計有11宗Omicron個案

・27日宣布收緊防疫措施，所有入境者必須接受病毒檢測

・民眾進入商店以及乘坐交通工具必須戴口罩

・宣布禁止來自非洲南部10個國家的非英國居民入境

・英國及愛爾蘭居民入境，須在政府核准的酒店隔離10天

澳洲（5宗）

・澳洲原定面向已完全接種疫苗的技術工人和留學生的重新開放邊境計劃，推遲兩週。澳洲原擬12月1日這麼做，現已推遲至12月15日

・禁止來自非洲南部9個國家的非澳洲公民入境，並要求本國曾到過這些非洲南部國家的澳洲人隔離14天

加拿大（2宗）

對所有曾到非洲南部7個國家的旅客「封關」

以色列（1宗）

全球第一個因Omicron「封關」的國家。29日起暫定所有外國航班客入境，為期14天

日本（0宗）

封關：30日起禁止全球外國遊客入境。這決定意味日本11月8日放寬對外國商務旅客、留學生、技能實習生等的入境限制措施將取消

德國新冠肺炎疫情：圖為2021年11月28日，德國一名醫生在準備一劑復必泰疫苗。（AP）

新加坡（0宗）

・28日宣布，所有旅客抵達時，除了提供48小時內病毒核酸檢測呈陰性結果，還須再自費做抗原檢測，有結果才能入境

・同日宣布延遲對卡塔爾、阿聯酋及沙特阿拉伯已接種疫苗者開放旅遊通道的計劃

比利時（1宗）

封關：禁止7個非洲國家航班入境至2021年底

荷蘭（至少13宗）

對來自非洲南部的旅客設限，並宣布國內傍晚實行封城

印度（1宗）

來自逾十多個國家，包括南非及英國等Omicron現蹤國家的旅客須強制接受檢測

南非新冠肺炎疫情：圖為2021年11月29日，一名男子南非奧利弗・坦博國際機場其中一個空無一人的地方走過。（AP）

巴西（0宗）

總統博爾索納羅（Jair Bolsonaro）26日宣布對6個非洲南部國家封關

葡萄牙（13宗）

葡萄牙衛生當局稱，葡超球會比蘭倫斯（Belenenses）出現集體感染，當中只有一名球員近期到過南非，懷疑他回國後，再將病毒傳染其他職球員。這可能是非洲南部以外地區，首宗Omicron社區感染

葡萄牙已禁止莫桑比克的航班入境。莫桑比克是葡萄牙與非洲南部唯一個有商業客運航班來往的國家。其他非洲南部國家受制與歐盟的「禁飛令」，飛機已不能進入葡境

德國（2宗）

德國巴伐利亞州衞生部公布2宗Omicron確診個案，兩名患者11月24日從慕尼黑機場進入德國，現正接受隔離。當局未有明確交代兩人是否從南非抵德