俄越領導人：會進一步發展兩國全面戰略夥伴關係

俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）11月30日在首都莫斯科會見到訪的越南國家主席阮春福，雙方表示將進一步發展兩國全面戰略夥伴關係。



新華社11月30日據克里姆林宮網站消息稱，雙方在會見中討論了兩國在政治對話、經貿、軍事技術、科技、人文交流等各領域的合作，並就地區熱點議題交換了意見。

俄羅斯和越南主張建立更加公平的民主國際關係體系。聲明稱：「俄羅斯和越南主張建立基於國際法規則和《聯合國憲章》原則主導地位的更加公正的民主國際關係體系，包括國家主權平等、領土完整、人民平等和自決，不干涉國家內政，不使用武力或威脅使用武力，以和平手段解決爭端。」

俄衛網12月1日引述聲明稱：「雙方將繼續根據國際法，本着普京總統和陳大光主席於2017年1月10日通過的有關確保國際信息安全領域合作的聯合聲明精神，繼續發展國際信息安全領域的全面合作。」

普京稱，俄羅斯珍視與越南的戰略夥伴關係。兩國在很多國際問題上立場相近，共同在聯合國等國際和區域組織框架內開展工作。

阮春福稱，越南始終把俄羅斯視為外交政策的優先方向，致力於發展兩國傳統友好關係，將努力深化雙方在各領域的合作。

2021年8月25日，越南國家主席阮春福（右二）在河內總統府會見美國賀錦麗。（AP）

聲明也明確2030年前俄越兩國全面戰略夥伴關係發展的基本方針。聲明說，發展全面戰略夥伴關係是兩國外交政策的優先事項之一，符合兩國長期利益。雙方在軍事技術和安全領域的合作在兩國關係中具有特別重要的意義，雙方將繼續在國際法基礎上深化在國防安全、軍事技術等領域的合作，以促進地區和世界的和平與穩定。

聲明還表示，兩國主張深化區域經濟一體化，落實大歐亞夥伴關係等區域間互聯互通倡議，加強東盟與歐亞經濟聯盟間的經濟聯繫。

俄羅斯和越南領導人指出：「雙方注意到有必要發展俄羅斯和東盟負責安全問題的高級代表的磋商機制。」

俄羅斯和越南主張加大努力，在亞太地區建立透明的、基於不結盟原則的安全架構。

聲明稱：「雙方認為有必要加大全區域努力，在亞太地區基於集體和不結盟原則建立全面、開放和透明的平等和不可分割的安全與合作的基於國際法的架構，包括不使用武力或威脅使用武力、和平解決爭端、不干涉主權國家內政的原則。」