全球最大加密貨幣交易所沒有總部　幣安趙長鵬：設置工作大致完成

幣安（Binance）創辦人趙長鵬被指已成為華人新首富，這間公司在短短4年間成為全球最大的加密貨幣交易所，但並沒有總部，美媒11月29日引述趙長鵬指，設置幣安總部的工作大致完成，可能會在稍後公布細節。



美國商業雜誌《福布斯》（Forbes）訪問趙長鵬，並於11月29日發布訪問內容。趙長鵬在訪問中說，幣安已為總部設立全球法律實體，他們也正在當地設立實體、辦公室及設董事會治理結構，工作已大致完成。

他沒有透露具體地點，輿論則不時猜測幣安總部選址，據美國區塊鏈媒體CryptoSlate在11月30日報道，趙長鵬過去在接受法媒訪問時曾說：「法國會是（幣安）區域，甚至是全球總部的當然之選。」

圖為趙長鵬（右）2021年11月17日在Twitter上傳與美媒主播拉夸（Francine Lacqua）的合照（Twitter@cz_binance）

為何幣安沒有總部？

幣安現時在全球擁有3000名員工，日交易額達到760億美元，但卻沒有總部，趙長鵬在10月時曾表示「我們最初開始時，我們想抱持去中心化的原則，沒有總部，在全球工作，沒有邊界。」但他之後也稱，現在明顯看到的是，要營運一個中心化的交易所，需要有一個中心化的合法實體結構支持它。

趙長鵬過去也曾在2020年5月回應幣安總部的問題，他回答指比特幣（Bitcoin）也沒有，並認為這正是區塊鏈的美好之處。他表示「我坐在哪裏，那裏就會是幣安辦公室，我在哪裏需要人，那裏就會是幣安辦公室。」他談到幣安的員工來自50個國家，形容是新型機構，既不需要註冊銀行帳戶，也不需要郵寄地址。

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