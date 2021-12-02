Omicron來襲引發多國憂慮　專家反稱或加快終結疫情｜國際晨報

全球發現多宗新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）新變種病毒株Omicron（奧密克戎）個案後，引來多國恐慌，祭出旅遊禁令或入境限制以防爆發新一波疫情。但也有流行病學專家持相反意見，認為Omicron或有利加快終結疫情。



德國公共衛生專家勞德巴赫（Karl Lauterbach）認為，Omicron可能是全球的「聖誕禮物」，他認為它的感染力更強，但死亡機率更降低，有機會反過來協助終結疫情。南非則有專家認為，疫苗仍對Omicron有效，能避免住院及重症。

專家的預測是否準確還有待考證，多國政府希望安全至上，繼續加強防疫阻止Omicron入侵，日本、加拿大和英國紛紛升級入境限制措施，美國也計劃提高入境檢疫要求。世界衛生組織（WHO）也建議60歲以上及可能出現嚴重確診病徵的高風險人士，應該延遲外遊計劃。

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Omicron繼續在全球蔓延，尼日利亞、瑞典和西班牙出現首宗輸入病例。韓國也發現5宗感染病例，幸當地官員指，這5人除了出現呼吸道症狀和肌肉痛外，沒有其他異常症狀。

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