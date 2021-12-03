北京冬奧｜中國國務院：各項準備工作就緒

中國國務院新聞辦公室12月3日召開新聞發布會，介紹北京冬奧會和冬殘奧會最新籌辦進展，目前2022年北京冬奧會和冬殘奧會各項準備工作就緒。



新華社12月3日消息顯示，2022年北京冬奧會計劃於2月4日開幕，2月20日閉幕；冬殘奧會計劃於3月4日開幕，3月13日閉幕。在場館和基礎設施方面，12個競賽場館全部完工，通過國際冬季單項體育組織認證，全面具備辦賽條件。

俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）已經接受中國國家主席習近平邀請，參加北京冬奧會開幕式。圖為2021年10月26日，2022年北京冬奧會獎牌發布會，中國副總理韓正出席。（新華社）

新聞發布會現場，北京冬奧組委新聞宣傳部部長、北京市委宣傳部常務副部長趙衛東歡迎各國、各界人士以各種形式參與北京冬奧會和冬殘奧會。

趙衛東特別提到，關於邀請各國首腦問題，冬奧會及冬殘奧會的國際貴賓特指有運動員參賽的國家元首、政府首腦、體育部長，在冬殘奧會期間還包括其他重要政府官員。國際貴賓出席冬奧會和冬殘奧會是由各國家（地區）奧委會和殘奧委會負責邀請和註冊及支付有關費用，而非由國際奧林匹克委員會（IOC）和東道國奧組委邀請，相關情況可以向各個國家（地區）的奧委會進行了解。

對於一些美歐國家討論是否外交抵制北京冬奧會，中國常駐聯合國代表張軍12月2日回應稱，事實上，根據奧運會規則，各國政要出席奧運會是由本國奧委會發出邀請。作為東道主，中國歡迎八方來客。至於有的人說不想來，我的回答是，你來，或者不來，北京冬奧會就在這裏，必將取得成功。

在這之前，環球網11月29日引述一名知情人士的話稱，中國從未向美國政客發出過出席北京冬季奧運會的邀請，目前也無相關邀請計劃。也並沒有在北京冬季奧運會期間大規模邀請外賓活動的計劃。