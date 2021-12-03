艾力寶雲談片場槍擊案：有人需要負責　我知道不是我

荷里活影星艾力寶雲（Alec Baldwin）10月拍攝電影《Rust》時意外槍殺攝影師，他近日接受美媒訪問講述事件，美媒在12月2日公開更多片段，艾力寶雲指這次事件是他經歷過最糟糕的事情，但他否認自己需負責，他稱「有人需要為發生的事負責，我不能說是誰，但我知道不是我。」



艾力寶雲（左）接受美國廣播公司主持斯特凡諾普洛斯（右）的訪問，節目在12月2日播出（AP）

艾力寶雲接受美國廣播公司（ABC）主持斯特凡諾普洛斯（George Stephanopoulos）的1小時訪問，部份片段之前已在12月1日公開，包括艾力寶雲談到自己當時「沒有扣下扳機」，電視台如今公布更多訪問片段。

在最新片段中，主持人問他「你感到震驚、感到憤怒、感到悲傷，你感到有罪（guilt）嗎？」艾力寶雲回應稱「不，不。我感到...... 有人需要為發生的事負責，我不能說是誰，但我知道不是我。」

他又稱「老實說，如果我覺得自己需要負責，我可能會輕生，若我覺得自己要負責的話，而且我不會輕易地這麼說。」

他並強調，若然槍中沒有實彈，這次事件就沒有機會發生，「這正是他們要找出（真相）的事，誰買實彈並帶到片場。」

圖為10月23日，美國新墨西哥州阿爾伯克基，在槍擊意外中逝世的攝影師哈欽斯（Halyna Hutchins），舉辦了追思會。（Reuters）

這次事件始於艾力寶雲10月21日在拍攝電影《Rust》時，發生意外槍殺女攝影師的事件，導演也受傷。執法部門仍在調查片場內有實彈的原因，暫時未有人遭刑事起訴。

劇組內的燈光主管斯韋托尼（Serge Svetnoy）及場記米歇爾（Mamie Mitchell）已分別入稟起訴艾力寶雲等人，指控他們疏忽。

延伸閱讀：艾力寶雲槍擊案｜即使不涉刑事 身為製片人恐面臨巨額民事賠償

延伸閱讀：艾力寶雲槍擊案｜警方：涉事手槍發射實彈 劇組處理武器有鬆懈