不討好的「機械人」　朔爾茨接掌德國　實幹打動選民｜周六人物誌

來自德國社會民主黨（SPD）的朔爾茨（Olaf Scholz）將接替已執政16年的默克爾（Angela Merkel）成為新任德國總理。他被指嚴肅乏味、一板一眼的形象不甚討喜。但聲音認為他這種「做實事」的形象令人安心，所以他在2021年大選中得以翻身，從完全不被看好變成能打動選民、一舉登上大位。



朔爾茨：圖為2021年12月7日，德國候任總理朔爾茨（中）、候任財政部長林德納（左）、候任經濟和氣候保護部長哈貝克（右），在柏林展示社會民主黨、綠黨和自由民主黨達成的組閣協議。（AP）

民意調查顯示，現年63歲的朔爾茨初初參選時，支持度在谷底徘徊，低迷到許多人認為他連一點當選的機會都沒有。他太過不被看好，甚至連官方人物傳記都沒有。

朔爾茨最終交出漂亮的選舉成績表，打着最能延續默克爾政治遺緒的候選人之姿，擊敗默克爾的保守派。在選戰期間，朔爾茨甚至在為雜誌拍攝封面照時，模仿默克爾的「菱形」（Rhombus）手勢（兩手的拇指與食指相抵，呈現菱形）。

他在選戰期間沒犯下難堪的錯誤，這與他的對手不同。他以「朔爾茨會解決」（Scholz will sort it） 為口號。刻苦耐勞、安靜的形象深入人心，令他支持度提升。

社會民主黨勝出大選後，與綠黨（Green）和自由民主黨（Free Democrats）於2021年11月24日達成組閣協議。他們斡旋的時間也比預期短。

德國大選：圖為2021年9月18日，德國社民黨總理候選人朔爾茨在慕尼黑的競選集會中發言。（Reuters）

朔爾茨曾被《明鏡》週刊 （Der Spiegel）形容為「政壇乏味化身」。他1970年代投身政治後，一步步慢慢爬上權力巔峰。

他1958年在北部城市奧斯納布呂克（Osnabrueck）出生，並在1975年加入社會民主黨青年團。他當時常身穿毛衣、留有一頭凌亂長髮，參與和平示威。

朔爾茨1980年代成為社民黨青年團副主席。他被指太過左傾，因此不能擔任主席，不過他後來將立場轉為較中間的路線。

他大學主修法律，1985年自立門戶，成立以勞工事務為主的事務所。他1998年當選國會議員，當時他的頭髮已比初出茅廬時少很多。

朔爾茨：圖為2021年12月7日，德國候任總理朔爾茨在聯邦議院出席有關新冠肺炎疫情防疫政策的會議。（AP）

他在2002至2004年間擔任社民黨秘書長，並經常不厭其煩地、以千篇一律的答案捍衛時任總理施羅德（Gerhard Schroeder）不得民心的勞工改革，因此被稱為「機械人朔爾茨」（Scholzomat）。

法媒2021年12月6日稱，朔爾茨最近接受《彩色畫報》（Bunte）訪問時坦承，用「機械人朔爾茨」來形容他「不完全錯誤」。他說：「我總被問一樣的問題，我也總報以一樣的答案。」惟他稱，他其實比大家想像中的更常笑。

朔爾茨在默克爾2007至2009年第一任聯合政府期間擔任勞工部長。在財政危機下，他說服企業縮減工時，並由政府資助工人的薪金，避免大量員工被解僱。在最近的新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情期間，這個政策也獲採用。

朔爾茨：圖為2018年3月14日，朔爾茨（左）在德國柏林就任財政部長，默克爾（右）就任總理。（Getty）

朔爾茨在2011至2018年期間擔任漢堡（Hamburg）市長，並斥巨資改建易北愛樂廳（Elbphilharmonie，暫譯），此舉引發爭議。惟朔爾茨的座右銘是「我只能分配我所擁有的」，他認為漢堡財政健全，這些開銷沒什麼不合理。

他擔任財政部長時也波瀾不斷。他當時經歷德國付款服務供應商Wirecard欺詐醜聞、屬下機構金融情報局（FIU，暫譯）因涉嫌沒向相關單位通報疑似違法行為而遭到調查。但他都以冷靜作風渡過危機，令他深獲同僚讚許，其中包括形容他為「堅強領袖」的自由民主黨黨魁林德納（Christian Lindner）。