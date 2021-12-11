不討好的「機械人」　朔爾茨接掌德國　實幹打動選民｜周六人物誌

來自德國社會民主黨（SPD）的朔爾茨（Olaf Scholz）將接替已執政16年的默克爾（Angela Merkel）成為新任德國總理。他被指嚴肅乏味、一板一眼的形象不甚討喜。但聲音認為他這種「做實事」的形象令人安心，所以他在2021年大選中得以翻身，從完全不被看好變成能打動選民、一舉登上大位。
民意調查顯示，現年63歲的朔爾茨初初參選時，支持度在谷底徘徊，低迷到許多人認為他連一點當選的機會都沒有。他太過不被看好，甚至連官方人物傳記都沒有。
朔爾茨最終交出漂亮的選舉成績表，打着最能延續默克爾政治遺緒的候選人之姿，擊敗默克爾的保守派。在選戰期間，朔爾茨甚至在為雜誌拍攝封面照時，模仿默克爾的「菱形」（Rhombus）手勢（兩手的拇指與食指相抵，呈現菱形）。
他在選戰期間沒犯下難堪的錯誤，這與他的對手不同。他以「朔爾茨會解決」（Scholz will sort it） 為口號。刻苦耐勞、安靜的形象深入人心，令他支持度提升。
社會民主黨勝出大選後，與綠黨（Green）和自由民主黨（Free Democrats）於2021年11月24日達成組閣協議。他們斡旋的時間也比預期短。
朔爾茨曾被《明鏡》週刊 （Der Spiegel）形容為「政壇乏味化身」。他1970年代投身政治後，一步步慢慢爬上權力巔峰。
他1958年在北部城市奧斯納布呂克（Osnabrueck）出生，並在1975年加入社會民主黨青年團。他當時常身穿毛衣、留有一頭凌亂長髮，參與和平示威。
朔爾茨1980年代成為社民黨青年團副主席。他被指太過左傾，因此不能擔任主席，不過他後來將立場轉為較中間的路線。
他大學主修法律，1985年自立門戶，成立以勞工事務為主的事務所。他1998年當選國會議員，當時他的頭髮已比初出茅廬時少很多。
他在2002至2004年間擔任社民黨秘書長，並經常不厭其煩地、以千篇一律的答案捍衛時任總理施羅德（Gerhard Schroeder）不得民心的勞工改革，因此被稱為「機械人朔爾茨」（Scholzomat）。
法媒2021年12月6日稱，朔爾茨最近接受《彩色畫報》（Bunte）訪問時坦承，用「機械人朔爾茨」來形容他「不完全錯誤」。他說：「我總被問一樣的問題，我也總報以一樣的答案。」惟他稱，他其實比大家想像中的更常笑。
朔爾茨在默克爾2007至2009年第一任聯合政府期間擔任勞工部長。在財政危機下，他說服企業縮減工時，並由政府資助工人的薪金，避免大量員工被解僱。在最近的新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情期間，這個政策也獲採用。
朔爾茨在2011至2018年期間擔任漢堡（Hamburg）市長，並斥巨資改建易北愛樂廳（Elbphilharmonie，暫譯），此舉引發爭議。惟朔爾茨的座右銘是「我只能分配我所擁有的」，他認為漢堡財政健全，這些開銷沒什麼不合理。
他擔任財政部長時也波瀾不斷。他當時經歷德國付款服務供應商Wirecard欺詐醜聞、屬下機構金融情報局（FIU，暫譯）因涉嫌沒向相關單位通報疑似違法行為而遭到調查。但他都以冷靜作風渡過危機，令他深獲同僚讚許，其中包括形容他為「堅強領袖」的自由民主黨黨魁林德納（Christian Lindner）。