普拜會進行中　拜登稱俄羅斯倘入侵烏克蘭　將叫停「北溪二號」

英國路透社12月7日引述俄羅斯國營電視台7日稱，美國總統拜登（Joe Biden）與俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）的視像會晤正在進行中，開始時兩人會先友好地互相問好。拜登稱他希望下次兩人會面時，是面對面會晤。



美國白宮稱，是次會面在香港時間晚上11時7分開始。

美國彭博社7日報道稱，拜登在會面中表示，如俄羅斯入侵烏克蘭，將要求在俄德之間供應天然氣的管道「北溪二號」（Nord Stream 2）項目停止運行。

此前美國擬制裁參與興建工程的歐洲公司，但2021年7月下旬德國總理默克爾任內最後一次訪美時，華府最終妥協，同意放棄制裁。

英國首相約翰遜稱，拜登與普京會面後，德國、意大利、法國及美國領導人會在香港時間早上2時舉行會議。

路透社7日在會議開始前引述美國官員稱，拜登將對普京說，如俄羅斯入侵烏克蘭，最面對最嚴厲的制裁。一名美國官員稱，制裁的對象或會是針對俄羅斯一些大型銀行，以及俄羅斯盧布兌換成美元及其他貨幣的能力。

俄羅斯總統新聞秘書佩斯科夫（Dmitry Peskov）在會議舉行前夕稱，克里姆林宮不期待會談會取得突破，這是一個困難時期的工作對話。俄方亦不只一次表示，在俄烏邊境駐軍是為防禦，稱無意入侵任何國家。

俄方此前已預告兩國總統會就改善雙邊關係，落實2021年日內瓦會晤共識交換意見。此外雙方還將探討烏克蘭局勢、北約東擴等問題，包括普京此前提出的啟動實質性談判以實現北約不向東擴張的法律保障的建議。

現時俄烏邊境有數以萬計俄軍屯駐，更傳出2022年初俄軍便會進攻烏克蘭，美國及北約等為之緊張。尋求局勢降溫，成為是次會議焦點之一。俄方會前大打「開口牌」，稱可以「無所不談」，並表明要求美國提供「安全保證」，拜登如何應對令人關注。