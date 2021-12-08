普拜會｜白宮︰拜登明言以強硬經濟措施　回應俄羅斯對烏克蘭動武

美國總統拜登（Joe Biden）與俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）周二（7日）經視像會面。會後白宮發聲明指，拜登向普京明言會以強硬經濟措施，回應俄羅斯對烏克蘭武力升級。



普拜會昨晚11時7分開始，至今晨1時08分結束，持續約2小時。兩人先互相問好，拜登表示希望他們下次是面對面會晤。

白宮會後發聲明稱，拜登為美國及其歐洲的盟友表示深切關注俄羅斯在烏克蘭周邊升級武力，闡明若軍事行動升級，美國及其盟友會以強硬的經濟和其他措施應對。拜登又重申，他支持烏克蘭主權和領土完整，敦促局勢降溫和返回外交。

聲明又指，拜登和普京也討論了美俄戰略性穩定對話、勒索軟件攻擊和就伊朗等地區問題共同工作。

有傳媒日前報道，俄羅斯在接壤烏克蘭邊境集結逾17萬兵力，或明年入侵烏克蘭，外界期待這次普拜會能為事件降溫。

路透社在會前引述美國官員稱，拜登將對普京說如俄羅斯入侵烏克蘭，將面對最嚴厲的制裁，制裁對象或會是針對俄羅斯一些大型銀行，以及俄羅斯盧布兌換成美元及其他貨幣的能力。彭博社則報道，拜登在會面中表示如俄羅斯入侵烏克蘭，將要求在俄德之間供應天然氣的管道「北溪二號」（Nord Stream 2）項目停止運行。