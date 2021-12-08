Omicron｜世衛：新變種不會引起更嚴重症狀

世界衛生組織（WHO）官員表示，新變種病毒Omicron（奧密克戎）似乎不會引起比其他變種病毒更嚴重的症狀，而該病毒也極不可能完全躲過疫苗的保護。



據法媒12月7日報道，世界衛生組織的緊急項目負責人瑞安 （Michael Ryan） 表示：「初步數據並沒有表明這個病毒會導致更嚴重的症狀。事實上，如果有的話，病毒變種是朝着更輕的症狀方向發展。不過現在仍在非常早期的階段，所以我們必須非常謹慎地解釋這一訊號。」

瑞安承認，現有的疫苗可能對Omicron病毒株的效果較差，因為該病毒株表面的刺突蛋白上有30多個突變，能夠讓它侵入細胞，但Omicron病毒株「極不可能」完全繞開疫苗保護。

瑞安表示：「我們必須確認這種保護是否有任何失效的方面，但我預計會看到還是有保護性。來自南非的初步數據表明，我們的疫苗不會出現災難性的功效喪失。事實上，目前情況正好相反。」

雖然Omicron變異病毒流行，但南非市面依然暢旺。（AP）

不過，南非的初步數據似乎顯示，BioNTech疫苗對Omicron的保護力有下降的現象。南非的科學家宣布，他們的初步研究發現，BioNTech的新冠疫苗對Omicron只有部分的保護力。非洲健康研究所所長西格爾 （Alex Sigal） 在Twitter上說，相對於面對新冠病毒的初始毒株，BioNTech疫苗對Omicron的中和作用有「很大的下降」。

儘管如此，西格爾表示BioNTech的疫苗仍然對Omicron提供了一些程度的保護，而且若施打第三劑的加強針，對提高保護力也有幫助。瑞安則重申，在面對所有新冠變種病毒時，目前最有效的「武器」就是接種疫苗。

瑞安預測，人們可以預期Omicron會逐漸取代Delta變種病毒成為主導病毒株。他指出，目前為止，人們看到Omicron在南非的傳播速度特別快，而Delta變種病毒的傳播率在南非已經減弱，所以Omicron的傳播可能只是利用了Delta變種病毒傳播中的一個缺口。