新冠疫情令富者愈富　2021年億萬富翁全球財富佔比破紀錄上升

12月7日，據一項研究發現，在疫情期間，全球億萬富翁所擁有的家庭財富佔比創紀錄上升，百萬富翁也因疫情而得到不少好處。



路透社中文網報道，由一個社會科學家網絡編寫的《世界不平等報告》估計，今年億萬富翁共擁有全球家庭財富的3.5%，比2020年初疫情開始時的2%略高。

「新冠危機加劇了非常富有的人和其他人口之間的不平等」，主要作者Lucas Chancel說，並指出富裕經濟體使用大規模的財政支持來緩解貧困情況的急劇上升。

該報告借鑑了各種專業研究和公共領域的數據，由總部設在美國的經濟學家Abhijit Banerjee和Esther Duflo撰寫前言，他們是因研究貧困問題而獲得2019年諾貝爾獎的三人組中的其中兩人。

報告中稱，「由於財富是未來經濟收益的主要來源，而且益發是權力和影響力的來源，這預示着不平等的進一步加劇，經濟權力極端集中在極少數超級富豪手中。」

一系列現有的研究、「富豪榜」和其他證據顯示，疫情期間健康、社會、性別和種族的不平等現象有所增加，而上述的研究結果也與此相呼應。

今年的福布斯年度世界億萬富翁名單包括了破紀錄的2,755名億萬富翁，合計資產規模高達13.1萬億美元，高於去年的8萬億美元。

這份新報告顯示，由52萬名成年人組成的更廣泛的群體，即最富有的0.01%的人，今年在全球財富中的佔比達到11%，高於前一年的10%。

報告說，擠進前0.01%的富裕人士意味着擁有至少1,900萬美元的家庭財富，此數據根據不同貨幣的購買力平價進行調整。

分析師指出，防疫封鎖期間全球經濟有很大一部分向線上轉移，令一些超級富豪受惠；其他富豪只是因金融市場對全球經濟復甦的速度和形式進行押注而從資產價格上漲中獲益。