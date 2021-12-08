印度軍用直升機墜毀升至11死　國防參謀長緊急送醫

撰文：王忠會
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印度一架載着印軍最高將領、國防參謀長拉瓦特（Bipin Rawat）的軍用直升機12月8日在印度南部泰米爾納德邦（Tamil Nadu）墜毀，據印媒《今日印度》報道，機上死亡人數升至11人，拉瓦特已送醫接受治療，目前未知確實情況。

據《印度時報》報道，有11人在事故中死亡，消息人士稱，拉瓦特獲送往醫院接受治療。目前還沒有關於拉瓦特狀況的即時消息。

印度空軍在Twitter上稱，「已下令展開調查，以查明事故原因。」消息人士稱，機上有14人，包括高級軍官以及拉瓦特的妻子。搜救行動仍在進行中。

印媒報道，印度總理莫迪（Narendra Modi）和國防部長辛格（Rajnath Singh）已經聽取墜機事故簡報。辛格將趕往墜機事件區域，並將在印度國會就墜機事件發表講話。

印度空軍參謀長喬達里（Vivek Ram Chaudhari）正趕往墜機現場。

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