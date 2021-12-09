中國：美國推動建立所謂「未來互聯網聯盟」　謀求技術壟斷

中國外交部12月9日表示，美國推動建立的所謂「未來互聯網聯盟」，是美國分裂網絡、謀求技術壟斷和網絡霸權，打壓國際網絡發展的又一例證，又指這是美方將民主政治化、工具化、武器化的明證。



在12月9日的中國外交部例行記者會上，有記者提問時稱，美國方面稱將在「民主峰會」期間提出推進以美國為標準的開放安全和發展互聯網治理，並將建立未來互聯網聯盟、發布相關報告，詢問中方對此有何評論。

汪文斌回應稱，美方推動建立的所謂「未來網絡聯盟」，是美國分裂網絡、謀求技術壟斷和網絡霸權，打壓國際網絡發展的又一例證，「美方企圖將自己設定的標準強加於人，限制剝奪各國特別是發展中國家自主選擇合作夥伴、發展網絡的能力，阻礙各國享受數字經濟發展和技術經營的能力。」

汪文斌指，所謂聯盟其實就是「新瓶裝舊酒」，以民主為藉口，對早已不得人心的「清潔網絡計劃」改頭換面，搞封閉排他「小圈子」。

汪文斌表示，美方口口聲聲要打造開放網絡，實際上做的卻是製造對抗，割裂網絡的事情，「美方此舉就是企圖在國際網絡供應鏈、產業鏈、訊息鏈當中植入意識形態偏見和零和博弈思維，導致嚴重的市場扭曲，企圖以此獲得不公平不正當的競爭優勢，同和平安全開放合作的網絡精神完全背道而馳。」

汪文斌最後又強調，網絡的未來不應也不可能由少數國家操控，中方反對將科技合作政治化，以意識形態劃線搞排他性的安排和做法，這不利於應對共同挑戰，促進共同發展，對科技創新有百害而無一利。他並稱，事實再次表明，所謂的領導人民主峰會無關國際公益，而是服務美國私利，無關全球民主，而是維護美國霸權。美國打着民主旗號進行政治操作，只會受到國際社會普遍反對。