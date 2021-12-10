德國手遊廣告「攪事」？地圖標註中國大陸為「西台灣」

德國遊戲開發商Bytro推出的遊戲「國家衝突：第三次世界大戰」（Conflict of Nations: WW3）近年推出手機版吸引玩家，遊戲的廣告中出現的一幅世界地圖，直接將中國大陸標註為「西台灣」。自12月3日起就有網民上載分享並熱烈討論。



這款手遊以第三次世界大戰為主題，為即時戰略多人連線遊戲，同時可有超過百人進行遊戲。

公司12月較早時於Facebook上投放的一個廣告，除了正常顯示台灣位置，竟將中國大陸標為「西台灣」、新疆維吾爾自治區「變成」獨立國家、稱為「維吾爾」，又將蒙古國標示為「中國」。

遊戲廣告內文並沒對「西台灣」多做解釋，帖文內容也與「西台灣」無關。報道稱，不知道這是否刻意為之，或只是「誤用網上流傳的迷因（Meme）」。

「西台灣」這個詞在2020年1月開始流行起來，當時台灣總統蔡英文稱當地已是一個獨立的國家，網民則以「台灣大陸」、「台灣北京」及「西台灣」等說法刺激中國網民以及諷刺中國大陸。

德國遊戲開發商Bytro在Facebook打廣告時，在遊戲地圖中將中國大陸標明為「西台灣」。

《環球時報》10日稱已嘗試接觸Bytro並要求回應，但至發布前未獲得回應。

該報引述9日一名網民在Twitter發文，稱德國這個手遊開發商可能不再需要中國這個市場了。另一名網民在微博上說，該等廣告看來是用來嘗試吸引大眾注意的魯莽行為。另一名網民則說，應該將美國標註成「東台灣」。

《環球時報》又引述一名網民在微博上說，雖然對於無時無刻看到那些人「自嗨」感到厭倦，但這只是確認一件事，就是海峽兩岸都是屬於中國的。