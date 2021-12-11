指控侵犯人權　美國制裁8國個人及企業　涉中國俄羅斯緬甸朝鮮等

美國在12月10世界人權日除舉辦民主峰會，亦在宣布對中國、朝鮮、緬甸和孟加拉等違反人權的官員及實體進行制裁。



美財政部副部長阿德耶莫（Wally Adeyemo）發聲明稱：「我們今天的行動，尤其是與夥同英國和加拿大進行的，是就那些濫用國家權力施加痛苦和鎮壓者發出訊息，全球各地民主國家將對它們採取行動。」除美國外，加拿大與英國隨後跟進制裁緬甸。

美國務院稱中國、白羅斯（Belarus，前稱白俄羅斯）、斯里蘭卡（Sri Lanka）、烏干達（Uganda）、孟加拉（Bangladesh）及墨西哥（Mexico）12名官員被禁入境美國，他們被指嚴重侵犯人權。

遭制裁的4名中國人被指壓迫新疆維吾爾族人，當中包括雪克來提・扎克爾（Shohrat Zakir）以及艾爾肯・吐尼亞孜（Erken Tuniyaz）。

扎克爾至少在2018至2021年擔任中國新疆維吾爾自治區政府主席，吐尼亞孜是現任代主席。

商湯位於香港科學院的辦公室。（商湯科技網站）

美財政部對25名個人和實體頒布制裁，並將中國人工智能公司商湯集團列入與「中國軍工企業名單」（Non-SDN Chinese Military Industrial Complex Companies List, Non-SDN CMIC List）。

此舉不但可能衝擊商湯集團的供應鏈，美國投資者也將被禁投資這間公司。

美財政部稱商湯集團擁有監控技術，它開發的人臉辨識系統能識別種族的，專門識別維吾爾族人。

商湯集團本擬在港進行首次公開招股（IPO），原定10日公布招股定價，17日掛牌。惟它將延後有關安排，因銀行需進行調整並解決監管問題。