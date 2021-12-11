龍捲風侵襲美國多州　肯塔基州長：恐至少50人死亡

美國多個州份受龍捲風侵襲，中部肯塔基州州長貝希爾（Andy Beshear）12月11日表示，恐有至少50人死亡，有可能高達100人。美媒指，有至少24個龍捲風侵襲美國5個州份。



美國有線新聞網絡（CNN）報道，貝希爾指「我們知道恐怕有超過50人死亡」，他稱，重災區在格雷夫斯縣（Graves County）。

This is the Outskirts of Mayfield, KY. Hard to make a path in to downtown because roads are impassable with the amount of debris in the road pic.twitter.com/VaIngBIWNU — Brandon Lane (@INstormchasing) December 11, 2021

報道指，一系列強大的風暴在12月10日晚上席捲美國中部，有至少24個龍捲風侵襲5個州份，包括肯塔基州、阿肯色州（Arkansas）、伊利諾州（Illinois）、密蘇里州（Missouri）及田納西州（Tennessee）。

美國伊利諾州一間亞馬遜的物流分發中心12月10日晚上在風暴下嚴重損毀及倒塌（AP）

在伊利諾州，一間亞馬遜的物流分發中心在風暴下嚴重損毀及倒塌，有人受困。

阿肯色州有至少2人死亡。