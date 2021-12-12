Omicron｜以色列研究：輝瑞加強劑對新變種有顯著保護作用

以色列12月11日公布一項研究發現，接種美國藥廠輝瑞（Pfizer）與德國生物新技術公司（BioNTech）聯合研發的新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫苗加強劑，在應對新變種病毒Omicron（奧密克戎）方面能夠提供顯著保護力。



研究將20名在5至6個月前接種過兩劑新冠疫苗人士的血液，與20名在1個月前接種加強劑人士的血液比較，結果發現5至6個月前接種第二針的一組人士，體內未能產生應對Omicron的中和能力，但1個月前已接種加強劑的人，中和能力則增加約100倍，意味加強劑有顯著保護作用。

研究由以色列謝巴醫療中心（Sheba Medical Center）和當地衛生部中央病毒學實驗室進行。

上述研究結果與輝瑞和BioNTech的相似，輝瑞和BioNTech 12月8日發聲明指，接種3劑他們研發的新冠疫苗，可將血清中針對Omicron的中和抗體水平提高25倍，能有效中和變種病毒株Omicron。