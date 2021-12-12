科學家：全球氣候變化　讓冬季龍捲風變得更猛烈｜新聞背後

美國中部6個州遭受龍捲風吹襲，造成逾80人死亡，成為美國近年最嚴重的龍捲風災難之一。科學家指出氣候變化造成普遍溫暖的天氣，會加劇龍捲風的強度，或成為今次災難的原因之一。



龍捲風在阿肯色州、密蘇里州、田納西州和肯塔基州造成了橫越400公里的破壞。龍捲風穿過肯塔基州梅菲爾德市（Mayfield）時，一間蠟燭製造工廠幾乎被連根拔起整幢建築物被拋向天空，可見其強大威力。

科學家目前未判定這次龍捲風與氣候變化的關連性，因為龍捲風的發生有很多因素包含在內。北伊利諾伊大學（Northern Illinois University）氣象學教授根西尼（Victor Gensini）表示，他們還需要一段時間才能確定氣候變化在這次龍捲風暴中發揮了什麼樣的作用。

圖為12月11日，肯塔基州梅菲爾德一間蠟燭製造工廠被龍捲風移為平地。（Reuters）

不過根西尼表示，12月全國多地的溫暖氣團和拉尼娜現象，為產生亂流創造了條件。而當溫暖潮濕的陸地，遇上寒冷乾燥的高空，就可能產生雷暴，同時把潮濕空氣從地面帶往高空，這時龍捲風就可能出現。

在12月10日下午，受災地區氣溫升至攝氏20至25度，在田納西州的曼非斯一度達25度高溫，打破當地過去一個世紀以來紀錄。

龍捲風可以發生在全年任何時間，但一般強烈的龍捲風會集中在春夏。根據美國國家海洋及大氣管理局（NOAA）數字，自1991年至2010年，美國冬季每年平均會發生24次龍捲風，但在2021年增至30個。

圖為12月11日，伊利諾伊州愛德華茲維爾一間Amazon倉庫，遭龍捲風嚴重破壞。（Reuters）

美國廣播公司（ABC）新聞報道指出，這是一個很不尋常的事件，特別對肯塔基州來說，12月通常是龍捲風最安靜的月份：「暫時有證據表明氣候變化對嚴重風暴或龍捲風的強度有任何影響，但在12月有如此強度和長度的龍捲風，是非常罕見的。」

美國總統拜登（Joe Biden）表示聯邦政府會盡全力協助受災居民，並指出這次的龍捲風，是地球變暖和氣候變化造成的後果。