外交部：堅決反對七國集團干涉中國內政與抹黑中國形象

中國外交部發言人汪文斌12月13日在例行記者會上表示，堅決反對七國集團干涉中國內政，抹黑中國形象，損害中國利益。



汪文斌回應有記者有關12月12日英國外交大臣特拉斯（卓慧思，Liz Truss）發表七國集團外長會主席國聲明內容。

汪文斌回應稱，「中方在涉港、涉疆、台灣、涉海等問題上的立場是一貫明確的，我們堅決反對七國集團干涉中國內政，抹黑中國形象，損害中國利益」。

圖為12月12日，七國集團外長與發展部長會議在英國利物浦舉行，英國外交大臣卓慧思在會上發言。（Reuters）

汪文斌表示，美英人口總數佔世界人口總數的5%左右，是經濟最發達、醫療技術最先進的國家，但其新冠肺炎感染和死亡人數分別約佔全球的23%和18%。中方敦促美英等國維護好本國人民的生命權、健康權，努力避免更多的民眾因為疫情而失去生命，而不是在國際上空談甚麼民主人權」。

發言人續稱，中方敦促美英等國放棄任意拘押他國公民，無理打壓特定企業，肆意進行非法單邊制裁等脅迫手段，營造開放、包容、透明、非歧視的國際貿易和投資環境，尊重別國正當發展權益。中方敦促美英等國摒棄冷戰思維，糾正以意識形態劃線的做法，踐行真正的多邊主義，為維護國際團結、共同應對全球性挑戰做些有益的事情，而不是分裂世界，為解決人類社會面臨的各種問題人為設置障礙。