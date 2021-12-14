Omicron｜英國研究：新變種病毒大幅削弱「復必泰疫苗」效力

英國科學家分析接種2款不同的新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫苗者後，12月13日發布研究稱，注射2劑疫苗仍無法產生足夠中和抗體對抗變種病毒株Omicron（奧密克戎）。這可能顯示出，為何已感染過新冠肺炎或已接種疫苗的人，仍有可能染疫。



研究指出，無證據顯示，就Omicron而言、並在已注射2劑疫苗的情況下，抗體水平較低患上重症、入院或死亡的風險更高。

彭博社13日稱，牛津大學（University of Oxford）學者針對其與英國阿斯利康（AstraZeneca）研發的疫苗，還有美國輝瑞製藥有限公司（Pfizer）和德國生物新技術公司（BioNTech）合作研發的疫苗進行研究，分析注射這2款疫苗人士的血液樣本。

「輝瑞疫苗」由輝瑞與BioNTech聯合研發。這款名為BNT162b2的疫苗在中國大陸及港澳的商品中文名稱是「復必泰」，其引進及商業化是由BioNTech的合作夥伴復星醫藥負責。

英國新冠肺炎疫苗：圖為12月3日，一名婦人在倫敦一個商場接種疫苗。（Reuters）

研究人員發現，已接種2劑疫苗人士，與對抗Delta相比，體內對抗Omicron的中和抗體大幅下降，相差30倍，部分接種者甚至沒有產生中和新變種的抗體，但尚未發現顯示疫苗預防Omicron重症效力的證據。

研究人員指，中和抗體只是免疫系統防禦機制之一，學者正研究引發免疫反應的T細胞如何對抗Omicron，料未來數週公布數據，確定是否需製造新疫苗。