金正恩上台10周年︱朝鮮改頭換面寫歷史新頁　靠核武與美周旋

朝鮮12月中旬迎來最高領導人金正恩掌權10周年。當年年僅27歲的金正恩在父親金正日病逝後，於2011年12月17日被擁立成為最高領導人，此後他修正父親強調的「先軍體制」、實施以黨領政，盼將朝鮮打造成正常社會國家，其中追求發展核武、經濟並進路線，先後進行4次核試驗，並與韓國總統文在寅、美國時任總統特朗普會談。



據悉，12月17日金正日病逝後，金正恩於12月30日首先被擁戴為朝鮮軍方的最高領導人，慢慢在國內政壇取得一席之地，甚至成為國內唯一至尊，維繫「一人領導體制」，《韓聯社》針對政治、經濟、軍事、外交等分析金正恩10年以來取得的成果與演變。

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＊政治：

金正恩在虎視眈眈下被擁戴為最高領導人，其中過去40多年來素有「朝鮮權力第2把交椅」之稱的姑丈張成澤更是金正日臨終前的託孤大臣，面對各種內外隱憂，首先金正恩將父親金正日在世時強調的「先軍政治」從憲法移除，追求政治體制安穩、國家正常化，同時恢復勞動黨過去機能，以黨領政、治國，確立其統治正統性。

過去，金正日在認被稱為「隱遁的領導人」，不過金正恩掌權後一改情勢，常親自召開、主持勞動黨政治局會議，官媒也從中對外釋出訊息，而金正恩更時常出席國家重要慶典，包括元旦、閱兵等儀式，並親自登台發表演說，除了能針對國政下指導棋，還能同時安撫民心、團結國人向心力。

金正恩掌政後，2013年12月下令處決姑丈張成澤，而在金正日時代擔任人民軍總參謀長的李英浩（리영호）也被金正恩解職，透過隨時更替、降等、處罰軍隊內部高層人士，金正恩加強在軍隊內、黨內的管控能力，同時將軍隊內部的核心人士置於勞動黨管控之下。

＊經濟：

金正恩上台以後，為了解決長年以來無解的經濟問題，導入市場經濟要素，即為被稱做「金正恩版市場經濟政策」的社會主義企業責任管理制，以此提高業者再生產、販賣、投資、貿易等經營領域的企業自律性與裁量權，同時賦予合作勞動農場處分產品盈餘的權限，並根據業績、成果來向業者放寬權限，以獎勵措施作為鼓勵業者增加生產的條件，為經濟領域灌入活水。

金正恩推出的政策一度於2016年活絡朝鮮市場經濟，使朝鮮經濟呈現正成長，然而朝鮮實施一連串的核爆試驗、同時多次試射洲際彈道飛彈，招致以聯合國為首的國際社會加強實施經濟制裁，導致金正恩推出的經濟改革政策始終無法真正見效；2018年4月金正恩更在勞動黨全代會上一改過去「核武、經濟並進路線」改採集中全力加強經濟建設，加強視察民生經濟設施，並承諾改善居民的生活品質。

朝鮮雖一度承諾關閉寧邊核設施，然而2019年2月越南河內「特金二會」決裂後，金正恩無法換取美國經濟援助、且對朝鮮的經濟制裁依舊無解，使得向居民的承諾化為泡影，使得金正恩一方面關閉國門、一方面重提核威懾力，同時採取「自力更生」不借外力之手達到國內經濟發展。

然而，朝鮮為了防堵新冠疫情而關閉邊境，導致與中國的邊境貿易停滯被迫中斷，經濟發展陷入停滯，同時2020年朝鮮面臨梅雨、豪雨、颱風所帶來的水患，黃海道與咸鏡南北道等穀倉地帶淪為災區，造成糧食生產困難，對經濟產生嚴重衝擊。

為了安撫民心，金正恩多次親自到場視察平壤市區內的住宅興建，其中更在白頭山（長白山）的三池淵市（郡升格為市）實施造鎮計畫，一方面加強其革命聖地的地位，同時發展觀光。

另外，金正恩掌政後積極改變形象，在平壤市興建各種遊樂設施，諸如紋繡戲水場，並在東岸城市元山加強葛麻觀光園區的建設，在當地打造度假村，同時於2014年開放馬息嶺滑雪場，馬息嶺滑雪場一度為象徵金正恩執政時代來偉大改變的驕傲。

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＊軍事：

金正恩掌權後為了強化國防武力，多次不甩國際社會對朝鮮實施的經濟制裁，始終追求提升在製造與使用核武、飛彈的能力，從2013年以後至2017年實施第3至6次的核爆實驗，在執政10年以來除了研發包括氫彈在內的各種核武，還追求核武彈頭的小型化，充分運用在短程、中程、長程飛彈，甚至近來還成功研發、試射極超音速飛彈，而洲際彈道飛彈火星12型更將美國本土納入射程範圍。

去年10月，金正恩在勞動黨創黨75周年閱兵儀式上公開號稱「全球最長」的多彈頭新型洲際彈道飛彈；此外金正恩還主導打造能搭載多枚潛射彈道飛彈的3千噸級新型潛艇。

＊南朝鮮關係與外交：

金正恩上台後，首先追求高度發展核武，2012年才與美國簽「2.29協定」，才不到兩個月便試射長距離火箭「銀河3號」，此後便於2013年進行第3次核爆試驗，儘管豎立核武、經濟發展並進政策，直到2017年還是不斷進行各種短、中程距離飛彈、洲際彈道飛彈、潛射彈道飛彈等試射，與美國的關係甚至陷入戰爭前夕的不平靜，韓半島（朝鮮半島）局勢異常緊張，金正恩與時任美國總統特朗普撕破臉，特朗普甚至開嗆，「我核武飛彈按鈕比你的還更大顆」。

直到2018年初，金正恩派遣胞妹前往韓國出席平昌冬奧，韓朝局勢、朝鮮與美國的關係才有轉圜的餘地，此後金正恩於2018年4月踏上板門店，與韓國總統文在寅舉行第1次的南朝鮮領導人會談，之後促成同年6月在新加坡的首場「特金會」，韓戰以後美國與朝鮮的最高領導人首次舉行會晤，朝鮮承諾關閉豐溪里核武試驗場。

不過，金正恩將核武作為朝鮮對外談判的籌碼，此舉讓美國看破手腳，2019年2月在越南河內的「特金二會」無果而終，導致朝鮮與美國的關係再度回到原點，加上美國始終無法答應朝鮮解除經濟制裁，才讓金正恩心灰意冷，推動所謂的「自力更生」，不靠外國勢力、以朝鮮自身的力量全面推動經濟發展，無奈礙於全球新冠疫情，始終無法發揮作用。

至於朝鮮與中國的關係，由於金正恩上任後的2013至2017年追求全面高度發展核武，導致朝中關係陷入冰冷局面，加上金正恩的姑丈張成澤生前曾是主導朝鮮、中國經貿合作的核心推手，卻慘遭金正恩下令處決，導致兩國之間存在疙瘩，且中國國家主席習近平上任後首先訪問韓國，此舉更讓金正恩大感不快，直到2017年朝鮮官媒甚至警告中國，若對朝鮮加強制裁手段，恐面臨前所未有的破滅後果。

直到2018年朝鮮陸續與韓國、美國改善關係後，朝中兩國關係才有轉圜餘地，金正恩在特金會前先行造訪中國，共有4次訪中，而習近平也前往平壤會晤金正恩，朝中兩國傳統的血盟關係才算正式修復。

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