海地運油車爆炸　民眾趁機偷油　50多人活活燒死

撰文：許懿安
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海地北部城市海地角（Cap-Haitien）12月13日深夜至14日凌晨發生運油車爆炸事件，逾40人死亡、數十人受傷。副市長阿爾莫諾（Patrick Almonor）14日稱案中至少50人死亡。

阿爾莫諾稱交通意外發生後，有人在出事的運油車周圍聚集起來，之後它發生爆炸。

海地總理亨利（Ariel Henry）在Twitter發文時稱對此感到心碎，並宣布舉國哀悼3天。

案中死傷者之所以趁汽車漏油時偷竊汽油，原因在於當地燃料嚴重短缺以及陷入油價急升的困境，有醫院已因此拒絕收治病人、學校及公司停止運作。

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海地在過去一年多災多難，國家仍在回復平靜的路途上痛苦掙扎中。海地總統莫伊茲（Jovenel Moise）7月7日遇刺身亡、該國8月中發生7.2級地震導致逾2200人死亡。此外當地政局動蕩、治安不靖，除了幫派與綁匪橫行，毒品交易亦猖獗。

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