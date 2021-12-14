海地運油車爆炸　民眾趁機偷油　50多人活活燒死

海地北部城市海地角（Cap-Haitien）12月13日深夜至14日凌晨發生運油車爆炸事件，逾40人死亡、數十人受傷。副市長阿爾莫諾（Patrick Almonor）14日稱案中至少50人死亡。



阿爾莫諾稱交通意外發生後，有人在出事的運油車周圍聚集起來，之後它發生爆炸。

海地總理亨利（Ariel Henry）在Twitter發文時稱對此感到心碎，並宣布舉國哀悼3天。

Trois journées de deuil national seront décrétées sur toute l'étendue du territoire, en la mémoire des victimes de cette tragédie qui endeuille la nation haïtienne tout entière. 1/2 — Dr Ariel Henry (@DrArielHenry) December 14, 2021

案中死傷者之所以趁汽車漏油時偷竊汽油，原因在於當地燃料嚴重短缺以及陷入油價急升的困境，有醫院已因此拒絕收治病人、學校及公司停止運作。

海地在過去一年多災多難，國家仍在回復平靜的路途上痛苦掙扎中。海地總統莫伊茲（Jovenel Moise）7月7日遇刺身亡、該國8月中發生7.2級地震導致逾2200人死亡。此外當地政局動蕩、治安不靖，除了幫派與綁匪橫行，毒品交易亦猖獗。