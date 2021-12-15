逾60議員聯署向美國務院施壓　籲助西藏實現自治

據美國《國會山報》等外媒報道，美國60多名參眾兩黨議員14日聯合致信美國國務院，呼籲拜登政府推進所謂「幫助西藏實現自治」的政策。



《國會山報》說，這些美國議員在信中聲稱：「幾十年來，西藏在美國國會兩黨範圍獲得廣泛支持。維護西藏人民的權利和尊嚴對任何有原則的外交政策來說都至關重要。」

從報道來看，參與此次聯合致信的美國議員中，不乏一貫持反華立場的美國政客。《國會山報》提到，這封聯合致信是由美國參議院共和黨議員魯比奧、民主黨議員萊希以及眾議院中民主黨議員麥戈文、共和黨議員史密斯牽頭編寫。值得一提的是，中方2020年7月宣布對在涉疆問題上表現惡劣的美方機構和人員實施制裁，其中就包括魯比奧。

此前，美國國會企圖借涉疆涉藏問題擾亂中國已不是一次兩次，中方已多次作出堅決回應。今年10月21日，中國外交部發言人汪文斌曾回應稱，西藏和平解放70周年來，各族人民在中國共產黨領導下，取得了由落後到進步、由貧窮到富裕、由封閉到開放的歷史性成績，創造了「一步跨千年」的奇蹟。這是任何不帶偏見的人士都有目共睹的。西藏是中國的一部分。我們歡迎所有不帶偏見、秉持客觀立場的各國朋友到西藏參觀訪問，同時絕不接受那些對西藏發展進步的攻擊抹黑。

中國外交部發言人趙立堅也曾多次表示，涉藏問題事關中國主權和領土完整，純屬中國內政，不容任何外部勢力干涉。