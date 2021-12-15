新冠肺炎｜世衛：Omicron與Delta肆虐　非洲病例暴增83%

世界衛生組織（WHO）12月14日表示，新冠病毒變種Omicron（奧密克戎）正以前所未有的速度傳播的。非洲如今面臨着今年最糟糕的新冠加速傳播，上周感染新冠的病例增加了83%。



據聯合國網站14日報道，世衛組織總幹事譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）在新聞發布會上表示，「現在有77個國家報告了Omicron的病例，但現實情況是Omicron很可能已經在大多數國家出現了，只不過尚未被發現。Omicron的傳播速度，是以往任何變種都無法比擬的」。他強調，「世衛組織擔心，民眾會誤認為Omicron是温和的。但即使Omicron引起的症狀不那麼嚴重，它所導致的感染病例數量也可能再次使毫無準備的各國衛生系統不堪重負」。

2021年12月9日，一名保健員在約翰內斯堡對一名青少年注射輝瑞疫苗。（AP）

世衛組織在一份聲明中指出，新冠病例數量在非洲的增加與Delta和Omicron變種有關。目前，非洲大陸新感染的人數平均每5天翻一番，這是迄今為止新冠在非洲大陸出現的最快傳播速度。

上周，非洲大陸錄得逾196,000個新增病例，而前一周約為107,000個；死亡人數下降了19%，平均每周記錄到1000人死亡。

世衛組織的預測模型顯示，12月中旬，Omicron變種可能會成為一些歐洲國家的新冠主要變種，屆時由Delta變種引起的第5波疫情應該還未消散。

世衛組織14日警告國際社會，僅靠疫苗不會讓任何國家擺脱這場危機，並呼籲使用所有現有的抗新冠病毒手段，例如口罩、室內定期通風，保持人與人的距離，來抗擊疫情。

譚德塞還指出，「儘管我們尚缺乏關於疫苗加強針有效性的證據，但Omicron變種的出現，已經促使一些國家向其整個成年人群體施打疫苗加強針了」，「這可能導致富裕國家囤積疫苗，對貧窮國家的疫苗接種工作造成破壞」。