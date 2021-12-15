美國官員：Omicron在國內迅速傳播　明年1月或迎大規模感染潮

美國衞生官員14日警告稱，奧密克戎（Omicron）變異毒株正在美國迅速傳播，最快可能在2022年1月份迎來大規模感染高峰。



據美國《華盛頓郵報》（Washington Post）14日報道，當前，Omicron毒株在美國的傳播率正在上升。根據美國疾病控制和預防中心（CDC）的最新數據，從12月4日到12月11日，奧密克戎在美國新感染病例中的比例已從0.4%上升到2.9%。在紐約州和新澤西州，奧密克戎病例已佔新增病例的13%。

美國疾控中心研究模型顯示，奧密克戎感染率在一周內已增加了7倍，以這樣的速度，該病毒將對本來就已十分緊張的美國衛生系統造成更大壓力，最快可能在2022年1月份迎來大規模感染高峰。

美國約翰斯·霍普金斯大學14日發布的新冠疫情最新統計數據顯示，美國累計新冠死亡病例超過80萬例，儘管Delta變異毒株在美國仍佔主導地位。

2021年11月17日，一名兒童在家長陪同下，來到伊利諾伊州一家中學接種新冠疫苗。中學已臨時更改用途，成為接種中心。（AP）

美國國家過敏症和傳染病研究所所長福奇（Anthony Fauci）14日在接受美國有線新聞網絡（CNN）採訪時表示，從變異新冠病毒奧密克戎毒株感染病例數翻倍速度來看，Omicron毒株將成為美國占主導地位的毒株。

福奇說，Omicron毒株帶來嚴峻挑戰，因為其傳播速度很快，且現有的兩劑mRNA（信使核糖核酸）疫苗預防奧密克戎毒株感染的效果不是很好，但如果接種加強針，效果更佳。

世衛組織總幹事譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）14日在新聞發布會上也表示，現在有77個國家報告Omicron的病例，Omicron的傳播速度是以往任何變種都無法比擬的。