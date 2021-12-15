美國眾議院表決通過　支持起訴前白宮幕僚長藐視國會

美國首都華盛頓哥倫比亞特區（Washington D. C.）政府12月4日就衝擊國會山莊事件起訴2個右翼極端組織之際，眾議院同日投票通過，要追究前總統特朗普（Donald Trump）任內最後一名白宮幕僚長梅多斯（Mark Meadows）藐視國會的罪責。
《華爾街日報》14日報道，華盛頓哥倫比亞特區總檢察長拉辛（Karl Racine）已向驕傲男孩（Proud Boys）、誓言守護者組織（Oath Keepers）及30多名1月6日在國會山莊參與特朗普支持者騷亂的人提出訴訟。
拉辛說： 「我們明確指控那些義勇軍（Vigilantes）、叛亂分子、目無法紀的暴徒的主人通過計劃、宣傳和參與美國國會大廈暴力襲擊，密謀針對哥倫比亞特區、其執法人員和居民 。」
他認為，國會騷亂並非抗議或集會，而是本土恐怖主義的協調行動。
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眾議院14日以222票贊成、208票反對通過支持以藐視國會罪起訴梅多斯，原因是他表明無意配合眾議院傳喚作證。